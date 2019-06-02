Liverpool-Chelsea finali İstanbul'da

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Şampiyonlar Ligi'nde Tottenham'ı 2-0 mağlup eden Liverpool ve UEFA Avrupa Ligi'nde Arsenal'ı 4-1 ile geçen Chelsea, mücadele ettikleri turnuvalarda şampiyon olmayı başardı ve UEFA Süper Kupası'nda mücadele etmeye hak kazandı.



UEFA Süper Kupası'na bu yıl ev sahipliği yapacak olan stadyum ise Vodafone Park. Liverpool ve Arsenal, 14 Ağustos'ta UEFA Süper Kupasın'da Beşiktaş'ın sahası Vodafone Park'ta karşı karşıya gelecek.