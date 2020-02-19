Liverpool'u Atletico Madrid durdurdu: 1-0

Atletico Madrid, sahasında Liverpool'u 1-0 yendi. Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında Atletico Madrid ile Liverpool, İspanya'da karşılaştı. Atletico Madrid, sahasında kupanın son şampiyonu Liverpool'u 1-0 mağlup etti. Diego Simeone yönetimindeki İspanyol ekibine galibiyeti getiren golü 4'te Saul Niguez kaydetti. Bu sezon Premier Lig'de oynadığı 26 maçın 25'ini kazanıp hiç mağlup olmayan Liverpool, 2020'deki ilk yenilgisini aldı.