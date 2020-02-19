Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Haluk Levent Kıbrıs'ı Salladı
Haluk Levent Kıbrısı Salladı
Gece yatmadan önce bir avuç kabak çekirdeği yerseniz…
Gece yatmadan önce bir avuç...
Samsung yeni telefonları S20 ve Galaxy Z Flip'i tanıttı
Samsung yeni telefonları S20 ve...
Fazla vitamin hasta edebilir
Fazla vitamin hasta edebilir
Vücudu hücresel yaşlanmaya karşı koruyor
Vücudu hücresel yaşlanmaya karşı koruyor

Liverpool'u Atletico Madrid durdurdu: 1-0

Atletico Madrid, sahasında Liverpool'u 1-0 yendi. Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında Atletico Madrid ile Liverpool, İspanya'da karşılaştı.

19 Şubat 2020 Çarşamba 00:04
Liverpool'u Atletico Madrid durdurdu: 1-0
banner48

Atletico Madrid, sahasında Liverpool'u 1-0 yendi. Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında Atletico Madrid ile Liverpool, İspanya'da karşılaştı. Atletico Madrid, sahasında kupanın son şampiyonu Liverpool'u 1-0 mağlup etti. Diego Simeone yönetimindeki İspanyol ekibine galibiyeti getiren golü 4'te Saul Niguez kaydetti. Bu sezon Premier Lig'de oynadığı 26 maçın 25'ini kazanıp hiç mağlup olmayan Liverpool, 2020'deki ilk yenilgisini aldı.

Anahtar Kelimeler:
Atletico MadridLiverpoolŞampiyonlar LigiAmpiyonlar Ligi Son 16 Turu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Haaland PSG'yi de yıktı: 2-1
Haaland PSG'yi de yıktı: 2-1
Futbolda rakım etkisi
Futbolda rakım etkisi
Kupada KOOP ve GAÜ yarı finalde
Kupada KOOP ve GAÜ yarı finalde
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim