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LTB Spor Kulübü’nde yeni dönem

Lefkoşa Türk Belediyesi Spor Kulübü Yönetim Kurulu dün (07.12.2017) yaptığı olağan genel kurulda yeni yönetimini seçti.

08 Aralık 2017 Cuma 12:27
LTB Spor Kulübü’nde yeni dönem
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Bir süredir hazırlıkları sürdürülen genel kurul, LTB Başkanı Mehmet Harmancı ve üyelerin katılımı ile LTB Mimar Mehmet Vahip Toplantı salonunda yapıldı. LTB Başkanı Mehmet Harmancı’nın doğal başkan olduğu spor kulübü genel kurulunda, tüzüğe uygun olarak faaliyet ve mali raporları okunup aklandıktan sonra kulübün yeni yönetim, denetleme ve disiplin kurulu üyeleri belirlendi. Genel kurulda ayrıca önümüzdeki aylarda gerçekleştirilecek olan faaliyetlerde görüşülerek etkinlik takviminin oluşturulması ve bu çerçevede hareket edilmesi kararlaştırıldı.

Başkan Harmancı: Kulüp, başarılı spor etkinliklerine imza attı

LTB Başkanı Mehmet Harmancı genel kurulda yaptığı konuşmada, spor kulübünün geçen dönem içerisinde belirlenen hedefler doğrultusunda olmlu bir yıl gerçirdiğini ve bu kapsamda başta Lefkoşa Turkcell’e Koşuyor Maratonu olmak üzere başarılı spor etkinliklerine imza atıldığını kaydetti. Harmancı ayrıca Ekim ayında gerçekleştirilen Lefkoşa Turkcell’e Koşuyor Maratonu’ndan elde edilen gelirin Pazartesi günü (11.12.2017) Saat 10.00’da Lefkoşa Türk Belediyesi Mimar Mehmet Vahip Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilecek basın toplantısında yetkililere teslim edileceğini kaydetti.

LTB Spor Kulübü’nün yeni yönetim, denetleme ve disiplin kurulu şu isimlerden oluşuyor:

YÖNETİM KURULU:

Başkan, Mehmet Harmancı, As Başkan Akın Aktunç, Genel Sekreter Nüge Tecer, Genel Sekreter Yardımcısı Çelen Çağansoy, Mali İşler Sorumlusu Yücel Hatay, Spor İşleri Sorumlusu Bülent Çıraklı, Sosyal Faaliyetler Sorumlusu Seden Tunççağ, Lokal Sorumlusu Özkan Bardak, Faal Üye İlkem Tunar, Yedek Üyeler: Zehra Beyar, Name Sarıkaya, Tulin Sabri

DENETLEME KURULU:

Sibel Taçay, Hakan Altın. Yedek üye Türkay Klermo

DİSİPLİN KURULU:

Evrim Hıncal, Fikri Özgüvenli, Ferdiye Sav. Yedek Üye Tahir Hoca

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