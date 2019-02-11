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Lucescu devri sona erdi

Uzun süredir görevden alınacağı söylenen Rumen çalıştırıcının sözleşmesi karşılıklı anlaşılarak fesh edildi.

11 Şubat 2019 Pazartesi 17:01
Lucescu devri sona erdi

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu ile bugün yapılan toplantının ardından sözleşmesinin karşılıklı feshedilmesi konusunda kendisiyle anlaşma sağladı.

Lucescu'nun yerine Milli Takım'ın Mayıs ayına kadar oynayacağı Euro 2020'deki maçlarında Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in görev yapması bekleniyor. 

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TFF'nin resmi sitesinde konuyla ilgili yapılan açıklama şu şekilde:

"Türkiye Futbol Federasyonu olarak, Türk futbolu için yapmış olduğu çalışmalar ve A Milli Takım'da geleceğin takımını oluşturmak adına genç futbolcular konusunda gösterdiği hassasiyet için Sayın Mircea Lucescu'ya teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.

Toplantının ardından bir açıklama yapan Rumen teknik adam, şunları söyledi: "Türkiye A Milli Takımı'nın kadrosunu yenilemek ve gençleştirmek hedefiyle çıkmış olduğumuz yolda çalışmalarımızı tamamladığımıza inanıyorum. Geldiğimiz süreçte, yaklaşmakta olan 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri öncesinde TFF yönetiminin ve yeni teknik direktörün önünü açmak için karşılıklı anlaşarak bu kararı aldık."

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören ve yönetim kurulu üyelerine görev sürem boyunca bana inandıkları ve destekledikleri, ekibime de çalışmalarımda bana yardımcı oldukları için teşekkür ediyorum. Türkiye'nin kalbimde daima özel bir yeri olacak."

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Anahtar Kelimeler:
TFFMircea LucescuSözleşmeŞenol GüneşHaberSporTürkiye
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