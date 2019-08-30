Luis Enrique'nin kızı kansere yenik düştü

Dünyaca ünlü teknik direktör Luis Enrique'nin kızı Xana, 5 aydır gördüğü kemik kanseri tedavisinin ardından hayatını kaybetti.

Xana, bir süredir kemik kanserinin bir türevi olan osteosarkomla mücadele ediyordu.

Enriuque, kızının hastalığıyla ilgilenebilmek için bu yılın başlarında İspanya milli takımı yöneticiliğinden istifa etmişti.

Ünlü teknik direktör, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Kızımız Xana bugün öğleden sonra, beş ay boyunca osteosarkomla mücadele ettikten sonra 9 yaşında öldü. Bu aylarda gösterdiğiniz tüm sevgi, ihtiyat ve anlayışınız için teşekkür ederiz."

Enrique, şöyle devam etti:

"Seni çok özleyeceğiz, ancak gelecekte tekrar görüşeceğimizi umarak hayatımızın her günü seni düşüneceğiz. Ailemize rehberlik edecek yıldız olacaksın. Huzur içinde yat küçük Xana."