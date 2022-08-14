Maç karıştı! İki hoca da kırmızı kart gördü

Antonio Conte ve Thomas Tuchel arasındaki gerginliklerin damga vurduğu Chelsea ile Tottenham arasındaki derbi 2-2 sona erdi. Maç sonrasında iki teknik direktör el sıkışmaları sırasında, sinirler bir kez daha gerildi. Oyuncuların da karıştığı gerginlik uzun bir süre devam etti.