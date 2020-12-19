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MAÇ SONUCU | Gaziantep 3-1 Fenerbahçe

Süper Lig'in 13. haftasında Gaziantep FK, sahasında Fenerbahçe'yi konuk etti.

19 Aralık 2020 Cumartesi 19:58
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MAÇ SONUCU | Gaziantep 3-1 Fenerbahçe

Süper Lig'in 13. haftasında Gaziantep FK, sahasında Fenerbahçe'yi konuk etti.

BeIN Sports 1'den canlı yayınlanan mücadeleyi 3-1 kazanan ev sahibi ekip önemli bir 3 puanı hanesine yazdırdı.

Sarı-lacivertli takımda Dimitris Pelkas gördüğü sarı kartla Başakşehir maçında cezalı duruma düştü.

Marcel Tisserand geçen hafta Malatyaspor maçının ardından bu karşılaşmada da penaltıya sebebiyet verdi.

Gaziantep FK'ya galibiyeti getiren golleri Vetrih, penaltıdan Maxim ve Kenan Özer kaydetti.

Kanarya'nın tek golünü Pelkas attı. 
 

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