Maç takvimi / 13 Temmuz 2022

Süper Lig ve Milli Takım dışında da dünya futbolunu takip edenler, günün maç takvimini merak ediyor.
Hazırlık maçları dahil olmak üzere yayınlanan her karşılaşmayı izlemek isteyenler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorusunu araştırıyor.
Maç heyecanını yaşamak isteyen futbolseverler, bu soruların cevaplarını net bir şekilde öğrenmek istiyor.
Peki, Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?
Bugün kimin maçı var?
13:00 Roma - Sunderland Hazırlık Maçı Bilyoner TV
14:00 K League Yıldızları - Tottenham Hazırlık Maçı Bilyoner TV
14:45 Hougang - Tampines Singapur Premier Ligi Bilyoner TV
16:30 Club Brugge - Utrecht Hazırlık Maçı Club Brugge Youtube
18:00 Legionovia - Zorya Hazırlık Maçı Zorya Youtube
18:30 Bochum - Lecce Hazırlık Maçı Bochum Youtube
19:00 İsveç - İsviçre UEFA Kadınlar Avrupa Şampiyonası TRT Spor, UEFA.tv
19:00 Schalke 04 - Salernitana Hazırlık Maçı Schalke 04 Youtube
20:00 MOL Fehervar - Galatasaray Hazırlık Maçı Smart Spor HD, Spor Smart
20:00 Dinamo Batum - Slovan Bratislava UEFA Şampiyonlar Ligi Ön Eleme Bilyoner TV
20:00 Shakhtyor Soligorsk - Maribor UEFA Şampiyonlar Ligi Ön Eleme Bilyoner TV
21:00 Ferencvaros - FC Tobol UEFA Şampiyonlar Ligi Ön Eleme Bilyoner TV
21:45 Linfield FC - TNS UEFA Şampiyonlar Ligi Ön Eleme Bilyoner TV
22:00 Hollanda - Portekiz UEFA Kadinlar Avrupa Şampiyonası TRT Spor, UEFA.tv