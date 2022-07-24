Maç takvimi / 24 Temmuz 2022

Süper Lig ve Milli Takım dışında da dünya futbolunu takip edenler, günün maç takvimini merak ediyor.

Hazırlık maçları dahil olmak üzere yayınlanan her karşılaşmayı izlemek isteyenler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorusunu araştırıyor.

Maç heyecanını yaşamak isteyen futbolseverler, bu soruların cevaplarını net bir şekilde öğrenmek istiyor.

Peki, Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?

Bugün kimin maçı var?

Futbol Almanya Bundesliga 2 Arminia Bielefeld - Jahn Regensburg takımları karşı karşıya geliyor. 24.07.2022 | Pazar günü saat 14:30 ile başlayacak müsabaka, Bein Sports 4, Tivibu Spor 3 aracılığıyla naklen yayınlanacak.

Futbol Almanya Bundesliga 2 Hamburg - Hansa Rostock takımları karşı karşıya geliyor. 24.07.2022 | Pazar günü saat 14:30 ile başlayacak müsabaka, Tivibu Spor 2, Bein Sports 2 aracılığıyla naklen yayınlanacak.

Futbol Almanya Bundesliga 2 Karlsruhe - Magdeburg takımları karşı karşıya geliyor. 24.07.2022 | Pazar günü saat 14:30 ile başlayacak müsabaka, Bein Sports 3, Tivibu Spor 4 aracılığıyla naklen yayınlanacak.

Futbol Hazırlık Maçı Feyenoord - Lyon takımları karşı karşıya geliyor. 24.07.2022 | Pazar günü saat 17:45 ile başlayacak müsabaka, Feyenoord Youtube aracılığıyla naklen yayınlanacak.

Futbol Hazırlık Maçı AZ Alkmaar - Bochum takımları karşı karşıya geliyor. 24.07.2022 | Pazar günü saat 18:00 ile başlayacak müsabaka, AZ Alkmaar Youtube aracılığıyla naklen yayınlanacak.

Futbol Hazırlık Maçı Galatasaray - Kasımpaşa takımları karşı karşıya geliyor. 24.07.2022 | Pazar günü saat 20:00 ile başlayacak müsabaka, Smart Spor HD, Spor Smart aracılığıyla naklen yayınlanacak.

Futbol Hazırlık Maçı Sporting - Sevilla takımları karşı karşıya geliyor. 24.07.2022 | Pazar günü saat 21:45 ile başlayacak müsabaka, Yayın Yok aracılığıyla naklen yayınlanacak.