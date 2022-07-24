Künye
Kıbrıs 37
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
İçti, içti araca saldırdı!
İçti içti, araca saldırdı!
Darpçılar, teminatla serbest!
Darpçılar, teminatla serbest!
Daha 18 yaşındalar...
Daha 18 yaşındalar...
Evden yüz binlerce lira para çaldılar
Evden yüz binlerce lira para...
Hırsız evde yakalandı... 2017'den beri de kaçak!
Hırsız evde yakalandı...
Flaş Haber
Tüp gaza indirim!
Kapat

Maç takvimi / 24 Temmuz 2022

Futbolu yakından takip eden vatandaşlar, günün maçlarını araştırıyor. Futbolseverler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu gündeme getirdi.

24 Temmuz 2022 Pazar 19:24
0 Okunma
Maç takvimi / 24 Temmuz 2022
banner48

Süper Lig ve Milli Takım dışında da dünya futbolunu takip edenler, günün maç takvimini merak ediyor.

Hazırlık maçları dahil olmak üzere yayınlanan her karşılaşmayı izlemek isteyenler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorusunu araştırıyor.

Maç heyecanını yaşamak isteyen futbolseverler, bu soruların cevaplarını net bir şekilde öğrenmek istiyor.

Peki, Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?

Bugün kimin maçı var?

Futbol Almanya Bundesliga 2 Arminia Bielefeld - Jahn Regensburg takımları karşı karşıya geliyor. 24.07.2022 | Pazar günü saat 14:30 ile başlayacak müsabaka, Bein Sports 4, Tivibu Spor 3 aracılığıyla naklen yayınlanacak.

Futbol Almanya Bundesliga 2 Hamburg - Hansa Rostock takımları karşı karşıya geliyor. 24.07.2022 | Pazar günü saat 14:30 ile başlayacak müsabaka, Tivibu Spor 2, Bein Sports 2 aracılığıyla naklen yayınlanacak.

Futbol Almanya Bundesliga 2 Karlsruhe - Magdeburg takımları karşı karşıya geliyor. 24.07.2022 | Pazar günü saat 14:30 ile başlayacak müsabaka, Bein Sports 3, Tivibu Spor 4 aracılığıyla naklen yayınlanacak.

Futbol Hazırlık Maçı Feyenoord - Lyon takımları karşı karşıya geliyor. 24.07.2022 | Pazar günü saat 17:45 ile başlayacak müsabaka, Feyenoord Youtube aracılığıyla naklen yayınlanacak.

Futbol Hazırlık Maçı AZ Alkmaar - Bochum takımları karşı karşıya geliyor. 24.07.2022 | Pazar günü saat 18:00 ile başlayacak müsabaka, AZ Alkmaar Youtube aracılığıyla naklen yayınlanacak.

Futbol Hazırlık Maçı Galatasaray - Kasımpaşa takımları karşı karşıya geliyor. 24.07.2022 | Pazar günü saat 20:00 ile başlayacak müsabaka, Smart Spor HD, Spor Smart aracılığıyla naklen yayınlanacak.

Futbol Hazırlık Maçı Sporting - Sevilla takımları karşı karşıya geliyor. 24.07.2022 | Pazar günü saat 21:45 ile başlayacak müsabaka, Yayın Yok aracılığıyla naklen yayınlanacak.

Anahtar Kelimeler:
Süper LigMilli TakımSpor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Galatasaray - Kasımpaşa maçı ne zaman?
Galatasaray - Kasımpaşa maçı ne zaman?
'Rambo Okan' öldürüldü mü?
'Rambo Okan' öldürüldü mü?
Fenerbahçe'den bir transfer hamlesi daha!
Fenerbahçe'den bir transfer hamlesi daha!










    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim