Maç takvimi / 30 Temmuz 2022

Süper Lig ve Milli Takım dışında da dünya futbolunu takip edenler, günün maç takvimini merak ediyor.
Hazırlık maçları dahil olmak üzere yayınlanan her karşılaşmayı izlemek isteyenler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorusunu araştırıyor.
Maç heyecanını yaşamak isteyen futbolseverler, bu soruların cevaplarını net bir şekilde öğrenmek istiyor.
Peki, Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?
Bugün kimin maçı var?
14:00 Livingston - Glasgow Rangers İskoçya Premier Lig Bilyoner TV, S Sport Plus
14:00 Norrby - Trelleborgs İsveç Superettan Bilyoner TV
14:00 Östersunds - Jönköpings İsveç SuperettanBilyoner TV
14:00 Seongnam - Incheon Güney Kore K-League Bilyoner TV
14:00 Viktoria Berlin - Bochum Almanya Kupası DFB Pokal Bilyoner TV
14:00 Straelen - St.Pauli Almanya Kupası DFB Pokal Bilyoner TV
14:30 Arsenal - Sevilla Emirates Cup Final Bilyoner TV
14:45 Atletico Madrid - Manchester Utd Hazırlık Maçı Yayın yok
15:00 Hillerod - Sonderjyske Danimarka 1. Ligi Bilyoner TV
16:00 Degerfors - Kalmar İsveç Allsvenskan Bilyoner TV
16:00 Örebro - Brage İsveç Superettan Bilyoner TV
16:00 Skövde - Brommapojkarna İsveç Superettan Bilyoner TV
16:00 JDA Dijon - St. Etienne Fransa Ligue 2 Bein Sports 2, Bilyoner TV
16:00 Nykobing - Hvidovre IF Danimarka 1. Ligi Bilyoner TV
16:30 Einheit Wernigerode - Paderborn Almanya Kupası DFB Pokal Bilyoner TV
16:30 Elversberg - B.Leverkusen Almanya Kupası DFB Pokal Bilyoner TV
16:30 Illertissen - Heidenheim Almanya Kupası DFB Pokal Bilyoner TV
16:30 Lübeck - Hansa Rostock Almanya Kupası DFB Pokal Bilyoner TV
16:30 Jahn Regensburg - Köln Almanya Kupası DFB Pokal Bilyoner TV
16:30 SpVgg Bayreuth - Hamburg Almanya Kupası DFB Pokal Bilyoner TV
17:00 Hearts - Ross Country İskoçya Premier Lig Bilyoner TV
17:00 Kilmarnock - Dundee United İskoçya Premier Lig Bilyoner TV
17:00 St.Johnstone - Hibernian İskoçya Premier Lig Bilyoner TV
17:00 Brentford - Real Betis Hazırlık Maçı Brentford Youtube
17:00 BB Erzurumspor - Samgurali Hazırlık Maçı Yayın yok
17:00 Newcastle - Athletic Bilbao Hazırlık Maçı Yayın yok
17:00 Southampton - Villarreal Hazırlık Maçı Yayın yok
17:00 Aalesund - Bodo Glimt Norveç Eliteserien Ligi Bilyoner TV
17:00 Brusque - Cruzeiro Brezilya Serie B Bilyoner TV
17:00 HJK Helsinki - Mariehamn Finlandiya Veikkausliiga Bilyoner TV
17:00 Honka - VPS Finlandiya Veikkausliiga Bilyoner TV
17:00 F.Amager - Vejle Danimarka 1. Ligi Bilyoner TV
17:00 Cercle Brugge - Anderlecht Belçika Pro League Bilyoner TV
17:00 Hull City - Bristol City İngiltere Championship Yayın yok
17:00 FC Dinamo Brest - FC Vitebsk Belarus Kupası Bilyoner TV
18:00 B.Dortmund - Antalyaspor Hazırlık Maçı Yayın yok
18:00 Eskilstuna United - Dalkurd İsveç Superettan Bilyoner TV
18:00 Altach - Wolfsberger Avusturya Bundesliga Bilyoner TV
18:00 SV Ried - Aus Lustenau Avusturya Bundesliga Bilyoner TV
18:00 Riteriai - BC Siauliai Litvanya A Lyga Bilyoner TV
18:00 Nice - Torino Hazırlık Maçı Bilyoner TV 18:30 Sundsvall - Varbergs İsveç Allsvenskan Bilyoner TV
18:30 Voluntari - UTA Arad Romanya Liga 1 Bilyoner TV
18:30 Radomiak Radom - Gornik Zabrze Polonya Ekstraklasa Bilyoner TV
19:00 Beşiktaş - Sampdoria Hazırlık Maçı TRT Spor
19:00 Rennes - Aston Villa Hazırlık Maçı Bilyoner TV
19:00 Ham Kam - Kristiansund Norveç Eliteserien Ligi Bilyoner TV
19:00 Odds BK - Rosenborg Norveç Eliteserien Ligi Bilyoner TV
19:00 Tromsö - Sandefjord Norveç Eliteserien Ligi Bilyoner TV
19:00 Liverpool - Manchester City FA Community Shield Tivibu Spor 3, Bilyoner TV
19:00 Skalica - AS Trencin Slovakya Fortuna Ligi Bilyoner TV
19:00 Slovan Bratislava - Michalovce Slovakya Fortuna Ligi Bilyoner TV
19:00 St.Gallen - FC Zurich İsviçre Süper Ligi Bilyoner TV
19:00 Bellinzona - Ouchy İsviçre Challenge Ligi Bilyoner TV
19:00 Carl Zeiss Jena - Wolfsburg Almanya Kupası DFB Pokal Bilyoner TV
19:00 Offenbach - Düsseldorf Almanya Kupası DFB Pokal Bilyoner TV
19:00 Neman - Arsenal Dzyarzhynsk Belarus Kupası Bilyoner TV
19:15 Leuven - Westerlo Belçika Pro League Bilyoner TV
19:15 Oostende - Mechelen Belçika Pro League Bilyoner TV
19:30 Antofagasta - Coquimbo Unido Şili Primera Ligi Bilyoner TV
20:00 Annecy - Niort Fransa Ligue 2 Bilyoner TV
20:00 Bastia - Laval Fransa Ligue 2 Bilyoner TV
20:00 Guingamp - Pau Fransa Ligue 2 Bilyoner TV
20:00 Le Havre - Grenoble Fransa Ligue 2 Bilyoner TV
20:00 Metz - Amiens Fransa Ligue 2 Bilyoner TV
20:00 Nimes - Caen Fransa Ligue 2 Bilyoner TV
20:00 Quevilly Rouen - Rodez Fransa Ligue 2 Bilyoner TV
20:00 Zhodino - Isloch Minsk Belarus Kupası Bilyoner TV
20:30 Sturm Graz - Salzburg Avusturya Bundesliga Bilyoner TV
20:45 Trabzonspor - Sivasspor TFF Süper Kupa ATV
20:45 Sporting - Wolverhampton Hazırlık Maçı Yayın yok
21:00 Jerv - Valerenga Norveç Eliteserien Ligi Bilyoner TV
21:00 Halmstads - Landskrona İsveç Superettan Bilyoner TV
21:00 Legnica - Warta Polonya Ekstraklasa Bilyoner TV
21:00 Ajax - PSV Hollanda Süper Kupa Final Bilyoner TV
21:15 Tottenham - Roma Hazırlık Maçı Bilyoner TV
21:15 Domzale - Tabor Sezana Slovenya 1. Ligi Bilyoner TV
21:30 Inter - Lyon Hazırlık Maçı Yayın yok
21:30 Leipzig - Bayern Münih Almanya Süper Kupa Final Tivibu Spor 2, Bein Sports 2
21:30 Cluj - Mioveni Romanya Liga 1 Bilyoner TV
21:30 Sion - Servette İsviçre Süper Ligi Bilyoner TV
21:45 KAA Gent - St.Truiden Belçika Pro League Bilyoner TV
22:00 Londrina - Criciuma Brezilya Serie B Bilyoner TV
22:00 Varazdin - Hajduk Split Hırvatistan 1. Ligi Bilyoner TV
22:00 Minnesota United - Portland Timbers MLS Bilyoner TV
22:00 Deportes La Serena - Nublense Şili Primera Ligi Bilyoner TV
22:30 Ceara - Palmeiras Brezilya Serie A Bilyoner TV
22:30 Goias - Coritiba Brezilya Serie A Bilyoner TV
22:30 Kupa Töreni Almanya Süper Kupa Tivibu Spor 2, Bein Sports 2
22:45 Porto - Tondela Portekiz Süper Kupa Final Bilyoner TV
23:15 Ayacucho - Cienciano Peru Primera-Apertura Bilyoner TV
23:45 Ameliano - Cerro Porteno Paraguay 1. Ligi - Apertura, Bilyoner TV