Maç takvimi / 30 Temmuz 2022

Süper Lig ve Milli Takım dışında da dünya futbolunu takip edenler, günün maç takvimini merak ediyor.

Hazırlık maçları dahil olmak üzere yayınlanan her karşılaşmayı izlemek isteyenler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorusunu araştırıyor.

Maç heyecanını yaşamak isteyen futbolseverler, bu soruların cevaplarını net bir şekilde öğrenmek istiyor.

Peki, Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?

Bugün kimin maçı var?

14:00 Livingston - Glasgow Rangers İskoçya Premier Lig Bilyoner TV, S Sport Plus

14:00 Norrby - Trelleborgs İsveç Superettan Bilyoner TV

14:00 Östersunds - Jönköpings İsveç SuperettanBilyoner TV

14:00 Seongnam - Incheon Güney Kore K-League Bilyoner TV

14:00 Viktoria Berlin - Bochum Almanya Kupası DFB Pokal Bilyoner TV

14:00 Straelen - St.Pauli Almanya Kupası DFB Pokal Bilyoner TV

14:30 Arsenal - Sevilla Emirates Cup Final Bilyoner TV

14:45 Atletico Madrid - Manchester Utd Hazırlık Maçı Yayın yok

15:00 Hillerod - Sonderjyske Danimarka 1. Ligi Bilyoner TV

16:00 Degerfors - Kalmar İsveç Allsvenskan Bilyoner TV

16:00 Örebro - Brage İsveç Superettan Bilyoner TV

16:00 Skövde - Brommapojkarna İsveç Superettan Bilyoner TV

16:00 JDA Dijon - St. Etienne Fransa Ligue 2 Bein Sports 2, Bilyoner TV

16:00 Nykobing - Hvidovre IF Danimarka 1. Ligi Bilyoner TV

16:30 Einheit Wernigerode - Paderborn Almanya Kupası DFB Pokal Bilyoner TV

16:30 Elversberg - B.Leverkusen Almanya Kupası DFB Pokal Bilyoner TV

16:30 Illertissen - Heidenheim Almanya Kupası DFB Pokal Bilyoner TV

16:30 Lübeck - Hansa Rostock Almanya Kupası DFB Pokal Bilyoner TV

16:30 Jahn Regensburg - Köln Almanya Kupası DFB Pokal Bilyoner TV

16:30 SpVgg Bayreuth - Hamburg Almanya Kupası DFB Pokal Bilyoner TV

17:00 Hearts - Ross Country İskoçya Premier Lig Bilyoner TV

17:00 Kilmarnock - Dundee United İskoçya Premier Lig Bilyoner TV

17:00 St.Johnstone - Hibernian İskoçya Premier Lig Bilyoner TV

17:00 Brentford - Real Betis Hazırlık Maçı Brentford Youtube

17:00 BB Erzurumspor - Samgurali Hazırlık Maçı Yayın yok

17:00 Newcastle - Athletic Bilbao Hazırlık Maçı Yayın yok

17:00 Southampton - Villarreal Hazırlık Maçı Yayın yok

17:00 Aalesund - Bodo Glimt Norveç Eliteserien Ligi Bilyoner TV

17:00 Brusque - Cruzeiro Brezilya Serie B Bilyoner TV

17:00 HJK Helsinki - Mariehamn Finlandiya Veikkausliiga Bilyoner TV

17:00 Honka - VPS Finlandiya Veikkausliiga Bilyoner TV

17:00 F.Amager - Vejle Danimarka 1. Ligi Bilyoner TV

17:00 Cercle Brugge - Anderlecht Belçika Pro League Bilyoner TV

17:00 Hull City - Bristol City İngiltere Championship Yayın yok

17:00 FC Dinamo Brest - FC Vitebsk Belarus Kupası Bilyoner TV

18:00 B.Dortmund - Antalyaspor Hazırlık Maçı Yayın yok

18:00 Eskilstuna United - Dalkurd İsveç Superettan Bilyoner TV

18:00 Altach - Wolfsberger Avusturya Bundesliga Bilyoner TV

18:00 SV Ried - Aus Lustenau Avusturya Bundesliga Bilyoner TV

18:00 Riteriai - BC Siauliai Litvanya A Lyga Bilyoner TV

18:00 Nice - Torino Hazırlık Maçı Bilyoner TV 18:30 Sundsvall - Varbergs İsveç Allsvenskan Bilyoner TV

18:30 Voluntari - UTA Arad Romanya Liga 1 Bilyoner TV

18:30 Radomiak Radom - Gornik Zabrze Polonya Ekstraklasa Bilyoner TV

19:00 Beşiktaş - Sampdoria Hazırlık Maçı TRT Spor

19:00 Rennes - Aston Villa Hazırlık Maçı Bilyoner TV

19:00 Ham Kam - Kristiansund Norveç Eliteserien Ligi Bilyoner TV

19:00 Odds BK - Rosenborg Norveç Eliteserien Ligi Bilyoner TV

19:00 Tromsö - Sandefjord Norveç Eliteserien Ligi Bilyoner TV

19:00 Liverpool - Manchester City FA Community Shield Tivibu Spor 3, Bilyoner TV

19:00 Skalica - AS Trencin Slovakya Fortuna Ligi Bilyoner TV

19:00 Slovan Bratislava - Michalovce Slovakya Fortuna Ligi Bilyoner TV

19:00 St.Gallen - FC Zurich İsviçre Süper Ligi Bilyoner TV

19:00 Bellinzona - Ouchy İsviçre Challenge Ligi Bilyoner TV

19:00 Carl Zeiss Jena - Wolfsburg Almanya Kupası DFB Pokal Bilyoner TV

19:00 Offenbach - Düsseldorf Almanya Kupası DFB Pokal Bilyoner TV

19:00 Neman - Arsenal Dzyarzhynsk Belarus Kupası Bilyoner TV

19:15 Leuven - Westerlo Belçika Pro League Bilyoner TV

19:15 Oostende - Mechelen Belçika Pro League Bilyoner TV

19:30 Antofagasta - Coquimbo Unido Şili Primera Ligi Bilyoner TV

20:00 Annecy - Niort Fransa Ligue 2 Bilyoner TV

20:00 Bastia - Laval Fransa Ligue 2 Bilyoner TV

20:00 Guingamp - Pau Fransa Ligue 2 Bilyoner TV

20:00 Le Havre - Grenoble Fransa Ligue 2 Bilyoner TV

20:00 Metz - Amiens Fransa Ligue 2 Bilyoner TV

20:00 Nimes - Caen Fransa Ligue 2 Bilyoner TV

20:00 Quevilly Rouen - Rodez Fransa Ligue 2 Bilyoner TV

20:00 Zhodino - Isloch Minsk Belarus Kupası Bilyoner TV

20:30 Sturm Graz - Salzburg Avusturya Bundesliga Bilyoner TV

20:45 Trabzonspor - Sivasspor TFF Süper Kupa ATV

20:45 Sporting - Wolverhampton Hazırlık Maçı Yayın yok

21:00 Jerv - Valerenga Norveç Eliteserien Ligi Bilyoner TV

21:00 Halmstads - Landskrona İsveç Superettan Bilyoner TV

21:00 Legnica - Warta Polonya Ekstraklasa Bilyoner TV

21:00 Ajax - PSV Hollanda Süper Kupa Final Bilyoner TV

21:15 Tottenham - Roma Hazırlık Maçı Bilyoner TV

21:15 Domzale - Tabor Sezana Slovenya 1. Ligi Bilyoner TV

21:30 Inter - Lyon Hazırlık Maçı Yayın yok

21:30 Leipzig - Bayern Münih Almanya Süper Kupa Final Tivibu Spor 2, Bein Sports 2

21:30 Cluj - Mioveni Romanya Liga 1 Bilyoner TV

21:30 Sion - Servette İsviçre Süper Ligi Bilyoner TV

21:45 KAA Gent - St.Truiden Belçika Pro League Bilyoner TV

22:00 Londrina - Criciuma Brezilya Serie B Bilyoner TV

22:00 Varazdin - Hajduk Split Hırvatistan 1. Ligi Bilyoner TV

22:00 Minnesota United - Portland Timbers MLS Bilyoner TV

22:00 Deportes La Serena - Nublense Şili Primera Ligi Bilyoner TV

22:30 Ceara - Palmeiras Brezilya Serie A Bilyoner TV

22:30 Goias - Coritiba Brezilya Serie A Bilyoner TV

22:30 Kupa Töreni Almanya Süper Kupa Tivibu Spor 2, Bein Sports 2

22:45 Porto - Tondela Portekiz Süper Kupa Final Bilyoner TV

23:15 Ayacucho - Cienciano Peru Primera-Apertura Bilyoner TV

23:45 Ameliano - Cerro Porteno Paraguay 1. Ligi - Apertura, Bilyoner TV