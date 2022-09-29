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Maç takvimi...

Futbolu yakından takip eden vatandaşlar, günün maçlarını araştırıyor. Futbolseverler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu gündeme getirdi.

29 Eylül 2022 Perşembe 20:32
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Maç takvimi...



Süper Lig ve Milli Takım dışında da dünya futbolunu takip edenler, günün maç takvimini merak ediyor.

Hazırlık maçları dahil olmak üzere yayınlanan her karşılaşmayı izlemek isteyenler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorusunu araştırıyor.

Maç heyecanını yaşamak isteyen futbolseverler, bu soruların cevaplarını net bir şekilde öğrenmek istiyor.

Peki, Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?

Bugün kimin maçı var?
17:00Menemenspor - BigasporZiraat Türkiye Kupası ZTKA Spor

18:00Honka - HJK HelsinkiFinlandiya VeikkausliigaBilyoner TV

20:00Eskişehirspor - MuşsporZiraat Türkiye Kupası ZTKA Spor

20:00Hobro - F.AmagerDanimarka 1. LigiBilyoner TV

21:00Grau - Sport BoysPeru Primera-Apertura Bilyoner TV

21:00Sporting Cristal - ADT TarmaPeru Primera-AperturaBilyoner TV

23:30Melgar - Deportivo BinacionalPeru Primera-AperturaBilyoner TV

23:30Cobreloa - MagallanesŞili KupasıBilyoner TV

Son Güncelleme: 29.09.2022 20:38
Anahtar Kelimeler:
MaçSporFutbol
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