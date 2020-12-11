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Maccabi Tel-Aviv 1-0 Sivasspor (Maç sonucu)

Demir Grup Sivasspor, UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nda deplasmanda Maccabi Tel-Aviv ile karşılaştı. İsrail ekibi, karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı ve Sivasspor, 6 puanla 3. sırada kalarak Avrupa'ya veda etti.

11 Aralık 2020 Cuma 00:01
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Maccabi Tel-Aviv 1-0 Sivasspor (Maç sonucu)

Sivasspor karşılaşmaya Samassa, Robin Yalçın, Caner Osmanpaşa, Appindangoye, Camara, Claudemir, Fajr, Gradel, Hakan Arslan, Yatabare, Kayode 11'i ile çıktı.

Ev sahibi Maccabi ise maça Tenenbaum, Kandil, Hernandez, Tibi, Saborit, Peretz, Golasa, Glazer, Biton, Cohen, Pesic 11'i ile başladı.

Demir Grup Sivasspor'da futbolcular, maç öncesinde orta sahada diz çökerek ırkçılığı protesto etti. Sivassporlu futbolcular, maçın başında orta sahada diz çöküp sağ yumruklarını havaya kaldırarak, UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu altıncı haftasında Paris Saint-Germain (PSG)-Medipol Başakşehir maçının Rumen dördüncü hakemi Sebastian Coltescu'nun yardımcı antrenör Pierre Webo'ya ırkçı söylemde bulunmasına tepki gösterdi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan oyuncuların çokluğu ve sakatlıklar nedeniyle kırmızı-beyazlı takımda, Maccabi Tel-Aviv maçında yedek kulübesinde sadece 3 futbolcu yer aldı. Kaleci Ali Şaşal Vural, orta saha oyuncusu Casmir Ninga ve forvet Arouna Kone, yedek kulübesinde oturdu.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

Maccabi'de 66. dakikada Enric Saborit, takımını 1-0 öne geçiren golü attı. Orta alanda topu alan Saborit, bulduğu boşluğu iyi değerlendirip ceza alanına doğru sokuldu ve düzgün bir vuruşla topu sol üst köşeden filelerle buluşturdu.

1-0 kaybeden Sivasspor, böylece Avrupa'ya veda etti. Böylece, 2020-2021 sezonunda Türkiye'yi Avrupa'da temsil eden bir takım kalmadı. 

Maccabi Tel Aviv: 1 - Demir Grup Sivasspor: 0

Stat: Bloomfield

Hakemler: Andris Treimanis, Haralds Gudermanis, Martins Svipsts (Letonya)

Maccabi Tel-Aviv: Tenenbaum, Kandil, Hernandez, Tibi, Saborit (Sheran Yeini 85'), Peretz, Golasa (Tal Ben Haim 74'), Glazer, Biton, Cohen (Avi Rikan 74'), Pesic (Nick Blackman 85')

Demir Grup Sivasspor: Samassa, Robin Yalçın, Caner Osmanpaşa, Appindangoye, Camara, Claudemir (Arouna Kone 64'), Fajr, Gradel, Hakan Arslan, Yatabare, Kayode

Gol: Saborit 66' 

Sarı kartlar: Tibi 53', Rikan 77' (Maccabi), Fajr 77', Appindangoye 77', Kone 79', Gradel 86', Yatabare 90'

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