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Maçın kaderini yine Ronaldo belirledi

Dünya Kupası B Grubu ikinci hafta karşılaşmasında Portekiz Fas ile karşılaştı

20 Haziran 2018 Çarşamba 17:22
Maçın kaderini yine Ronaldo belirledi

Dünya Kupası B Grubu ikinci hafta karşılaşmasında Portkiz, Fas'ı 1-0 mağlup etmeyi başardı. Galibiyeti getiren golü 4. dakikada Portekizin süper yıldızı Cristiano Ronaldo kaydetti. Portekiz bu galibiyele puanını 4'e çıkardı ve maç fazlasıyla B Grubunda liderliğe yükseldi. İkinci maçlar sonrası puan alamayan Fas ise turnuvaya veda etti. Portekiz Fas Maçı Özeti ve Gollerini izlemek için ise haberimizdeki linkten faydalanabilirsniz...

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Rusya’nın ev sahipliğinde düzenlenen FIFA Dünya Kupası’nda heyecan B Grubu’ndaki Portekiz - Fas mücadelesi ile devam etti. Karşılaşmaya hızlı başlayan Portekiz, 4. dakikada Cristiano Ronaldo’nun kornerden bulduğu kafa golü ile öne geçti. Fas, daha sonra hücumda etkili olmaya çalışsa da ilk yarı 1-0 sona erdi. İkinci yarıda iki takım da gol yollarında etkili olamayınca Portekiz müsabakadan 1-0 galip ayrıldı. Portekizliler böylece puanını 4’e yükseltirken, Fas ise 2 maç sonucunda puan almayı başaramadı. Maçın tek golünü atan Ronaldo, turnuvadaki gol sayısını da 4’e çıkardı. 

Portekiz’de Beşiktaşlı futbolcu Pepe, 11'de başladığı maçta 90 dakika forma giydi. Bir diğer siyah-beyazlı futbolcu Portekizli Ricardo Quaresma ise oyuna girmedi. Fas’ta ise Başakşehirli Manuel da Costa ile Fenerbahçeli Nabil Dirar 90 dakika sahada kaldı. Maça 11'de başlayan Galatasaraylı Younes Belhanda 75., Yeni Malatyasporlu Khalid Boutaib de 69. dakikada oyundan çıktı.  

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Son Güncelleme: 20.06.2018 17:24
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