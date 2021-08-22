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Maçın yan hakemine tepki yağıyor

22 Ağustos 2021 Pazar 22:59
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Maçın yan hakemine tepki yağıyor

Süper Lig'in 2. haftasında Fenerbahçe, sahasında Antalyaspor'la karşılaşıyor. Mücaledenin 25. dakikasında sarı-lacivertlilerin Luiz Gustavo'yla bulduğu golün faul gerekçesiyle iptal edilmesi sarı-lacivertli taraftarları çıldırttı. Taraftarlar sosyal medyada maçın yan hakemine tepki gösterdi.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 2. haftasında Antalyaspor'u konuk ediyor. Geçen hafta Adana Demirspor'u deplasmanda 1-0 mağlup eden sarı-lacivertliler, Akdeniz ekibini de Kadıköy'de yenip 2'de 2 yapmak istiyor. Karşılaşmada sarı-lacivertli taraftarları sinirden çılgına çeviren bir pozisyon yaşandı.

AMILTON'A FAUL YAPILDIĞINI İŞARET ETTİ

Karşılaşmanın 25. dakikasında Antalyaspor kalecisi Boffin ceza sahası dışına çıkarak topu uzaklaştırmak istedi o esnada topla buluşan Amilton, Tisserand'ın presi karşısında hatalı pasla topu Samatta'ya attı. Samatta'nın Gustavo'ya çıkardığı topta Gustavo fileleri havalandırdı ancak hakem Halil Umut Meler yan hakemin kararına uyarak pozisyonun başında Amilton'a faul yapıldığını işaret etti ve gol geçersiz sayıldı. Bunun üzerine sinirden çılgına dönen sarı-lacivertli taraftarlar sosyal medyada maçın yan hakemine ateş püskürdü.

Fenerbahçe'nin Antalyaspor'a attığı gol geçersiz sayılınca taraftarlar çılgına döndü! Maçın yan hakemine tepki yağıyor

Fenerbahçe'nin Antalyaspor'a attığı gol geçersiz sayılınca taraftarlar çılgına döndü! Maçın yan hakemine tepki yağıyor

Fenerbahçe'nin Antalyaspor'a attığı gol geçersiz sayılınca taraftarlar çılgına döndü! Maçın yan hakemine tepki yağıyor

Fenerbahçe'nin Antalyaspor'a attığı gol geçersiz sayılınca taraftarlar çılgına döndü! Maçın yan hakemine tepki yağıyor

Son Güncelleme: 22.08.2021 23:17
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