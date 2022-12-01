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“KATİLLİK EN AĞIR SUÇ”
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Maçlar artık böyle izlenecek...

FIFA'nın Katar'da düzenlenen Dünya Kupası için özel tasarladığı FIFA Plus uygulaması görenleri hayrete düşürdü. Stadyumda maçı izleyen taraftarlar için tasarlanan uygulama, kamerayı açınca sahadaki futbolcuların isminden, hangi mevkide bulunduklarına kadar anlık olarak veri akışı sağlıyor.

01 Aralık 2022 Perşembe 12:25
98 Okunma
Maçlar artık böyle izlenecek...



FIFA, teknolojik nimetlerden faydalanmaya devam ediyor. Akıllı ofsayt sistemi, kale çizgisi teknolojisi gibi birçok yeniliği futbola kazandıran FIFA, şimdi de Dünya Kupası için daha önce eşi benzeri görülmemiş uygulamayı tanıttı.

SAHADAKİ OYUNCUNUN ADINI GÖSTERİYOR

Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'na özel tasarlanan uygulama, maçları tribünde izleyen taraftarlara büyük bir hizmet sunuyor. Daha çok stadyumun üst bölgelerinde mücadeleyi takip edenler için yapılan bu uygulama, kamerayı açtıkları anda oyuncuların adını ve hangi mevkide oynadıklarını gösteriyor. Sosyal medyada ortaya çıkan bu video taraftarları etkiledi ve kısa sürede paylaşım rekorları kırdı.

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