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Macron, Dünya Kupası'nı kaybeden Fransız futbolcuları teselli etti

Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası finalinde Arjantin’e yenilen Fransa Milli Takımı oyuncularını sahada Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron teselli etti.

18 Aralık 2022 Pazar 23:21
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Macron, Dünya Kupası'nı kaybeden Fransız futbolcuları teselli etti



Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası finalinde Arjantin, Fransa'yı 3-3 biten maçın seri penaltı atışlarında 4-2 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.

Dünya Kupası'nı kaybeden Fransız oyuncular üzüntü yaşarken, Lusail Stadyumu'nda maçı tribünden izleyen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron sahaya inerek Fransız oyuncuları teselli etti. Macron'un penaltı atışları sonrası Kylian Mbappe'yi sarılarak teselli ettiği anlar kameralara yansıdı.

HAT-TRİCK YAPAN MBAPPE GOL KRALI OLDU

Arjantin'e karşı attığı 3 golle turnuvadaki gol sayısını 8'e yükselten Mbappe, üst üste iki Dünya Kupası'nda final oynama başarısı gösterdi. 23 yaşındaki oyuncunun Dünya Kupası'nda toplam gol sayısı 12 oldu.

Anahtar Kelimeler:
Dünya KupasıMacronArjantinFransa
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