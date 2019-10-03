Mağusa'da dev maç!

K-Pet Liglerinde 4.hafta heyecanı yarın akşam başlıyor.

Süper Lig'de Binatlı ile Doğan Türk Birliği ve Birinci Ligde ise Yonpaş Dumlupınar ile Mesarya takımları karşı karşıya gelecek. Süper Lig'de ilk 3 hafta sonunda henüz puanla tanışamayan Binatlı, 6 puanlı Doğan Türk Birliği'ni konuk edecek. 4 Ekim Cuma günü 19.00'da başlayacak olan karşılaşma Güzelyurt Üner Berkalp Stadı'nda oynanacak.

Bir diğer mücadele ise Gazimağusa Dr. Fazıl Küçük Stadı'nda oynanacak. Sezona şampiyonluk hedefi ile giren Yonpaş Dumlupınar ile Mesarya ligin 4.haftasında karşı karşıya gelecek. Zorlu karşılaşma öncesi Yonpaş Dumlupınar'ın 7, Mesarya'nın ise 9 puanı bulunuyor.

HABER KIBRIS-Necmi Usal