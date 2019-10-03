Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Anne sütüyle ilgili doğru bilinen 12 yanlış
Anne sütüyle ilgili doğru bilinen...
'Asya'nın en yaşlı şempanzesi' yaşam mücadelesi veriyor
'Asya'nın en yaşlı şempanzesi'
'Kahin' kaplumbağa Donatello, 265 bin liraya satışa çıkarıldı
Donatello, 265 bin liraya satışa...
Aydın: "Gripte antibiyotiğin yeri yoktur."
Aydın: "Gripte antibiyotiğin yeri yoktur."
UEFA, yeni turnuvanın adını açıkladı
UEFA, yeni turnuvanın adını açıkladı

Mağusa'da dev maç!

K-Pet Liglerinde 4.hafta, yarın akşam oynanacak olan iki karşılaşma ile başlıyor

03 Ekim 2019 Perşembe 11:06
Mağusa'da dev maç!

K-Pet Liglerinde 4.hafta heyecanı yarın akşam başlıyor.

Süper Lig'de Binatlı ile Doğan Türk Birliği ve Birinci Ligde ise Yonpaş Dumlupınar ile Mesarya takımları karşı karşıya gelecek. Süper Lig'de ilk 3 hafta sonunda henüz puanla tanışamayan Binatlı, 6 puanlı Doğan Türk Birliği'ni konuk edecek. 4 Ekim Cuma günü 19.00'da başlayacak olan karşılaşma Güzelyurt Üner Berkalp Stadı'nda oynanacak.

Bir diğer mücadele ise Gazimağusa Dr. Fazıl Küçük Stadı'nda oynanacak. Sezona şampiyonluk hedefi ile giren Yonpaş Dumlupınar ile Mesarya ligin 4.haftasında karşı karşıya gelecek. Zorlu karşılaşma öncesi Yonpaş Dumlupınar'ın 7, Mesarya'nın ise 9 puanı bulunuyor. 

HABER KIBRIS-Necmi Usal

banner22
Son Güncelleme: 03.10.2019 12:46
Anahtar Kelimeler:
KıbrısHaberMaçDevMağusa
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
F.Bahçe, Tahkim Kurulu'na başvuracak!
F.Bahçe, Tahkim Kurulu'na başvuracak!
Fenerbahçe Beko Madrid deplasmanında
Fenerbahçe Beko Madrid deplasmanında
Şampiyonlar Ligi’nde gecenin sonuçları
Şampiyonlar Ligi’nde gecenin sonuçları

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim