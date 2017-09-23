Özhan Monargalı

K-PET Birinci Lig’de Pazar günü oynanacak olan Maraş – Dumlupınar Mağusa derbisi, tribünden izlenemeyecek.

Maraş Sahası’nda yaklaşık 1 ay önce sökülen ve yenisi yapılacak olan tribünler sezonun ilk hafta maçına yetiştirilemedi. Malzemeler Maraş Sahası’na ulaşmasına rağmen, montenin yapılıp tribünlerin derbi maça yetişmesi zor görünüyor. Bu nedenle Hüseyin Eyyüpler’in yöneteceği Maraş – Dumlupınar Mağusa derbisini izlemeye gelecekler, maçı ayakta izlemek zorunda kalacaklar.