Mağusa Drift’e doyacak

Yakın Doğu Üniversitesi ile Near East Bank’ın ana sponsorluğunda ve Vodafone Telsim’in iletişim sponsorluğunda organize edilen 2019 Kuzey Kıbrıs Drift Şampiyonası üçüncü yarışı Pazar günü Mağusa Tır Parkı’nda yapılıyor. Sporcuların ve seyircilerin en beğendiği pistlerden olan Mağusa’da sezonun en hızlı pisti için hazırlıklar sürüyor. Kulüp yetkililere tarafından yapılan açıklamada yarışın antrenmanlarının yarın 12.00-16.30 saatleri arasında yapılacağı açıklandı. Pazar sabahı 9.30’da başlayacak olan programa göre sıralamalar 11.00’de, Semi-Pro finalleri 13.30’da ve Pro finalleri 15.00’te başlayacak ve giriş ücretsiz olacak.
Program:
5 Ekim 2019 Cumartesi
12.00-16.30 Kayıt işlemleri ve serbest antrenmanlar ve teknik kontrol
6 Ekim 2019 Pazar
09.30-10.00 Sporcu Bilgilendirme Toplantısı
10.00-11.00 Resmi Antrenmanlar
11.00-12.15 Sıralamalar
12.15-12.45 Ara
12.45-13.15 Sporcu Bilgilendirme Toplantısı
13.15-13.30 Seyircileri Selamlama Geçişi
13.30-15.00 Semi-Pro Finalleri
15.00-16.30 Pro Finalleri