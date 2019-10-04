Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Anne sütüyle ilgili doğru bilinen 12 yanlış
Anne sütüyle ilgili doğru bilinen...
'Asya'nın en yaşlı şempanzesi' yaşam mücadelesi veriyor
'Asya'nın en yaşlı şempanzesi'
'Kahin' kaplumbağa Donatello, 265 bin liraya satışa çıkarıldı
Donatello, 265 bin liraya satışa...
Aydın: "Gripte antibiyotiğin yeri yoktur."
Aydın: "Gripte antibiyotiğin yeri yoktur."
UEFA, yeni turnuvanın adını açıkladı
UEFA, yeni turnuvanın adını açıkladı

Mağusa Drift’e doyacak

Kuzey Kıbrıs Otomotil Kulübü ile Drift NEU işbirliğinde organize edilen ve 4 yarıştan oluşan KKTC 2019 Drift Şampiyonası üçüncü yarışı Pazar günü Mağusa Tır Parkı’nda gerçekleştiriliyor.

04 Ekim 2019 Cuma 09:52
Mağusa Drift’e doyacak

Yakın Doğu Üniversitesi ile Near East Bank’ın ana sponsorluğunda ve Vodafone Telsim’in iletişim sponsorluğunda organize edilen 2019 Kuzey Kıbrıs Drift Şampiyonası üçüncü yarışı Pazar günü Mağusa Tır Parkı’nda yapılıyor. Sporcuların ve seyircilerin en beğendiği pistlerden olan Mağusa’da sezonun en hızlı pisti için hazırlıklar sürüyor. Kulüp yetkililere tarafından yapılan açıklamada yarışın antrenmanlarının yarın 12.00-16.30 saatleri arasında yapılacağı açıklandı. Pazar sabahı 9.30’da başlayacak olan programa göre sıralamalar 11.00’de, Semi-Pro finalleri 13.30’da ve Pro finalleri 15.00’te başlayacak ve giriş ücretsiz olacak.

Program:

5 Ekim 2019 Cumartesi

12.00-16.30 Kayıt işlemleri ve serbest antrenmanlar ve teknik kontrol

6 Ekim 2019 Pazar

09.30-10.00 Sporcu Bilgilendirme Toplantısı

10.00-11.00 Resmi Antrenmanlar

11.00-12.15 Sıralamalar

12.15-12.45 Ara

12.45-13.15 Sporcu Bilgilendirme Toplantısı

13.15-13.30 Seyircileri Selamlama Geçişi

13.30-15.00 Semi-Pro Finalleri

15.00-16.30 Pro Finalleri

banner22
Anahtar Kelimeler:
MağusaDrift
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Mağusa'da dev maç!
Mağusa'da dev maç!
F.Bahçe, Tahkim Kurulu'na başvuracak!
F.Bahçe, Tahkim Kurulu'na başvuracak!
Fenerbahçe Beko Madrid deplasmanında
Fenerbahçe Beko Madrid deplasmanında

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim