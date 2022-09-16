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Mağusa Türk Gücü, Doğan Türk Birliği’ni 2-0 yendi

Doğan Türk Birliği’ni 2-0 yenen Mağusa Türk Gücü, Osman Uçaner Süper Kupa mücadelesinin galibi oldu.

16 Eylül 2022 Cuma 23:03
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Mağusa Türk Gücü, Doğan Türk Birliği’ni 2-0 yendi


Mağusa Türk Gücü ile Doğan Türk Birliği takımları bu akşam saat 19.00'da kozlarını Lefkoşa Atatürk Stadı'nda paylaştı.

2021-2022 sezonunda AKSA Süper Lig ve Nicosia Group Kıbrıs Kupası'nda şampiyonluğa ulaşan Mağusa Türk Gücü, geçen sezonun Kıbrıs Kupası finalisti Doğan Türk Birliği ile yine bir kupa mücadelesine çıktı.

Mücadeleden galip ayrılan Mağusa Türk Gücü, Doğan Türk Birliği’ni 2-0 yendi. MTG, sezona kupa ile başladı.

Şampiyon MTG’ye kupasını Başbakan Ünal Üstel ile Federasyon Başkanı Hasan Sertoğlu verdi.

Geçen sezon şampiyon kadrosundan Yusuf Yontar, Adil Uçar, Halil Uçar ve Sadık Balarabe gibi isimlerle yolları ayıran Mağusa Türk Gücü'nde kadroya Isaac Owusu, Mustafa Salk ve Eray Vudalı gibi genç isimleri katmıştı.

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