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Mağusa’da derbi Dumlupınar'ın

Maraş ile Dumlupınar arasında oynanan K-PET Birinci Lig maçında gülen, deplasman ekip Dumlupınar oldu. Dumlupınar maçta kazandığı 2 penaltı vuruşundan birini gole çevirebildi.

25 Eylül 2017 Pazartesi 10:54
Mağusa’da derbi Dumlupınar'ın

Özhan Monargalı

Mağusa’nın, K-PET Birinci Lig’deki 2 temsilcisi Maraş ile Dumlupınar arasında oynanan maçta gülen, deplasman ekibi Dumlupınar oldu.

Tribünlerin olmaması nedeniyle maçı izlemeyen kalabalık futbolsever kitlesi maçı ayakta izlemek zorunda kaldı.

7. dakikada Dumlupınar takımı gole çok yaklaştı. Bu dakikada Loizou’nun kestiği topa Mustafa kafa ile vurdu top az farkla auta gitti.

29. dakikada Ali’nin uzun pasında topu Mustafa kontrol etti. 2 rakibini oyundan düşürerek kaleye vurdu fakat Maraş kalecisi Volkan gole izin vermedi.

43. dakikada Dumlupınar takımı 1-0 öne geçti. Bu dakika da sol kanattan Anıl’ın kestiği topa Maraş defansından Hamit el ile temas edince Maçın hakemi Hüseyin Eyyüpler tereddütsüz penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Hasan Bahtıkara topu ve kaleciyi ayrı ayrı köşelere göndererek takımını Maraş deplasmanında 1-0 öne geçirdi. (0-1) İlk yarı Dumlupınar’ın 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

46.dakikada sağ kanatta hareketlenen Hüseyin Yeşilbaş’ın ortasında Hikmet topu müsait pozisyonda dışarı attı.

65.dakikada Maraş gole çok yaklaştı. Bu dakikada Hasan Şemmedi’nin şutunu son anda Hasan Bahtıkara çizgiden çıkardı.

73. dakikada Maraş beraberlik sayısına çok yaklaştı. Bu dakikada yapılan korner atışında Ramazan Tebelleşol’un kafa vuruşunu son anda çizgiden Hüseyin Yeşilbaş uzaklaştırdı ve gole izin vermedi.

83. dakikada maçın hakemi maçta ikinci kez Dumlupınar lehine penaltı noktasını gösterdi. Bu dakikada sol kanattan içeri çalımlarla kat eden Mustafa, Ramazan’ın müdahalesiyle yerde kalınca hakem Hüseyin Eyyüpler penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Hasan Bahtıkara’nın vuruşunu Maraş Kalecisi Volkan çıkardı.

90+3 dakikada Dumlupınar ikinci golü buldu. Bu dakikada Berke’nin Ramazan Sağdiş’e attığı pasla kontra atağa çıkan Dumlupınar takımında Ramazan, kaleci Volkan’ın önde olduğunu gördü. Kalesine dönmeye çalışırken dengesini kaybedip yere düşen kaleci Volkan’ı iyi gören Ramazan topu boş kaleye göndererek skoru Dumlupınar lehine 2-0’a getirdi.

Halkın Sesi Gazetesi

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