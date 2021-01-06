Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kaleci Scott Carson, orta saha oyuncusu Cole Palmer ve bir personelin Covid-19 testleri pozitif çıktı.
Her üç isim de protokoller gereği karantinaya alındı.
İngiliz ekibinde daha önce futbolcular Gabriel Jesus, Kyle Walker ve Eric Garcia ile 3 personelde koronavirüs tespit edilmişti.
Manchester City'de vakalar artıyor
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'de 2'si futbolcu 3 kişi daha yeni tip coronavirüse (Covid-19) yakalandı.
06 Ocak 2021 Çarşamba 14:16
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Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kaleci Scott Carson, orta saha oyuncusu Cole Palmer ve bir personelin Covid-19 testleri pozitif çıktı.