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Manchester City'nin transfer planı

Premier Lig'de Manchester City, 6 oyuncuyla yollarını ayırmayı planlarken bu isimlerin satışından 200 milyon sterlin gelir elde etmeyi hedefliyor.

15 Haziran 2022 Çarşamba 22:12
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Manchester City'nin transfer planı
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İngiltere Premier Lig'de sezonu şampiyon olarak tamamlayan ve kadrosunu, Erling Haaland ve Julian Alvarez'le güçlendiren Manchester City, yeni transferler için bazı oyuncularla yollarını ayıracak.

Telegraph'ta yer alan haberde, Manchester City'nin Gabriel Jesus, Raheem Sterling, Yangel Herrera, Morgan Rogers, Gavin Bazunu ve Pedro Porro ile yollarını ayırmayı planladığı, bu isimlerin satışında 200 milyon sterlin gelir elde etmeyi planladığı belirtildi.

İngiliz basınında daha önce çıkan haberlerde Gabriel Jesus'la Arsenal'in, Raheem Sterling'le ise Chelsea'nin ilgilendiği ifade edilmişti.

İlk hedef Kalvin Phillips

Haberde, Manchester City'nin takımdan ayrılması beklenen isimlerden elde edilecek gelirle Leeds United'ın orta sahası Kalvin Phillips'i kadrosuna katmak istediği belirtildi.

Leeds United'la geçtiğimiz sezon 23 maçta süre Kalvin Phillips, bu maçlarda 1 gol ve 1 asist kaydetti.

Anahtar Kelimeler:
Manchester CitySporTransfer
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