Manchester United 0-0 Manchester City (Maç sonucu)

Ev sahibi Man Utd maça De Gea, Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire, Shaw, Fred, McTominay, Pogba, Fernandes, Greenwood, Rashford 11'i ile başladı.

Man City ise karşılaşmada Ederson, Walker, Dias, Stones, Cancelo, Rodrigo, Fernandinho, De Bruyne, Mahrez, Sterling, Jesus 11'i ile yer aldı.

0-0'lik sonucun ardından Manchester United'ın 4 maçlık galibiyet serisi sona erdi. Kırmızı Şeytanlar, 20 puanla 7. sırada kendine yer buldu.

Man City ise 19 puanla 8. sırada kaldı.

ManU gelecek hafta Sheffield United deplasmanına gidecek. City ise WBA'yı konuk edecek.