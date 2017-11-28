Manisaspor, Beşiktaş’ı durduramadı

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur ilk maçında sahasında Manisaspor’u 9-0 mağlup etti

Vodafone Park Stadı’nda seyircisiz oynanan ve hakem Bahattin Şimşek’in yönettiği mücadeleyi siyah-beyazlılar 9-0 kazanan taraf oldu. Maçta, Negredo 4 gol 1 asist, Lens de 3 gol 3 asistle yıldızlaştı.

Karşılaşmada Beşiktaş’a galibiyet getiren golleri 15, 68,79 ve 85.dakikalarda Alvaro Negredo, 24,43 ve 71.dakikalarda Jeremain Lens, 34.dakikada Orkan Çınar ve 86.dakikada Mustafa Pektemek kaydetti. İkinci golde Lens’e pas veren Orkan da 1 gol 1 asistle dikkat çekti.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, resmi karşılaşmalarda fazla görev vermediği Tolga Zengin, Mustafa Pektemek, Orkan Çınar ve Fatih Aksoy'u, bu sezon ilk kez başlangıç kadrosunda sahaya sürdü.

Yedek ağırlıklı bir kadroyla Manisaspor karşısına çıkan siyah-beyazlı ekipte, teknik direktör Güneş, ayrıca daha çok kenarda tuttuğu Matej Mitrovic, Alvaro Negredo, Gary Medel ve Jeremain Lens'i de görevlendirdi.

Beşiktaş seyircisinden yoksun çıktı

Süper Lig'in ilk haftasında Vodafone Park'taki Antalyaspor maçını seyircisiz oynayan Beşiktaş, cezasından dolayı Ziraat Türkiye Kupası'ndaki mücadelede de taraftarından yoksun kaldı.

Kupada geçen sezon Fenerbahçe ile evinde oynadığı 2. tur karşılaşmasında yaşanan olaylar nedeniyle seyircisiz oynama cezası alan siyah-beyazlı ekip, bu cezasını Manisaspor karşısında çekti.

Beşiktaş taraftarının olmadığı karşılaşmayı 50 kadar Grandmedical Manisaspor taraftarı takip etti. Manisalı taraftarlar maçın öncesinde "Yönetim istifa" şeklinde tezahürat yaptı.

Maç sonunda gözyaşlarına hakim olamayan Manisaspor kalecisi Emrullah’ı Tolga ve Negredo teselli etti.

İki takım arasındaki Ziraat Türkiye Kupası 5.Tur rövanş maçı 12 Aralık Salı günü Manisa’da oynanacak.