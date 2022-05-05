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Maradona'nın 'Tanrının eli' forması 7,1 milyon sterline satıldı

Arjantinli efsane futbolcu Diego Armando Maradona'nın 1986 Dünya Kupası'nda meşhur "Tanrının eli" golünü attığı sırada giydiği Milli Takım forması, açık artırmada 7,1 milyon sterline alıcı buldu.

05 Mayıs 2022 Perşembe 08:00
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Maradona'nın 'Tanrının eli' forması 7,1 milyon sterline satıldı

Eski İngiltere orta saha oyuncusu Steve Hodge, Meksika'daki çeyrek finalin ardından Maradona'dan aldığı formayı 36 yıl sonra açık artırmaya çıkardı.

Maradona Kasım 2020'de öldüğünde formanın satılık olmadığını söyleyen Hodge, daha sonra müzayede evi Sotheby's ile anlaştı.

Müzayede evi, forma için 4-6 milyon sterlin tahmini fiyat belirledi. Çevrim içi olarak 20 Nisan'da başlayan ve bugün sona eren açık artırmada formaya 7 milyon 124 bin 500 sterlin (131,7 milyon TL) verildi.

Sotheby's'in sokak giyimi ve modern koleksiyon ürünleri birimi başkanı Brahm Wachter, yaptığı açıklamada, formanın şimdiye kadar müzayedede en çok rağbet gören futbol forması olduğunu, bu nedenle kendi sınıfında müzayede rekoru elde etmesinin beklenebileceğini ifade etti.

Daha önce en yüksek fiyata alıcı bulan forma, 2019'da 5,6 milyon dolara (82,8 milyon TL) satılan New York Yankees oyuncusu Babe Ruth'un beyzbol forması olmuştu.

"TANRININ ELİ"

Maradona, 1986 Dünya Kupası çeyrek final maçında İngiliz kaleciyi eliyle attığı golle mağlup etmişti.

İngiliz futbolcuların itirazlarına rağmen hakemin kararı değişmemiş, Maradona da daha sonra verdiği röportajda gol için "Tanrının eli" ifadesini kullanmıştı.

İngiltere'nin elenmesine yol açan gol, Arjantin'in finalde Batı Almanya'yı 3-2 yenerek Dünya Kupası'nı kazanmasında büyük rol oynamıştı.

Maradona'nın ailesi, Sotheby's'in formayı geçen ay müzayedeye çıkarmasından ardından yaptıkları açıklamada, formanın İngiltere'ye karşı atılan gol sırasında giyilen forma olmadığını iddia etmişti.

Sotheby's ise formanın Maradona'nın golü attığı sırada giydiği formayla eşleştiğini belirtmişti.

36 yıl boyunca sergilenen forma, en son Manchester'daki Ulusal Futbol Müzesi'nde bulunuyordu.

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