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Marcelo vergi kaçırdığını itiraf etti

Real Madrid'in Brezilyalı futbolcusu Marcelo hakkındaki vergi suçlamalarını kabul etti.

28 Kasım 2017 Salı 17:36
Marcelo vergi kaçırdığını itiraf etti
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Gelir vergisinde 2013'te eksik beyanda bulanarak savcılık tarafından 490 bin 917 euro vergi kaçırmakla suçlanan Marcelo, Madrid'in Alcobendas ilçesindeki 4 numaralı mahkemeye çıktı. Mahkeme kaynakları tarafından İspanyol basınına verilen bilgilerde, Brezilyalı futbolcunun yaklaşık 10 dakika süren ifadesinde suçlamaları kabul ederek vergi borcunu ödeyeceğini söylediği ifade edildi.

İspanyol ligindeki takımlarda geçmişte ve şimdi forma giyen futbolculardan Javier Mascherano, Alexis Sanchez, Fabio Coentrao, Neymar ve geçmişte Real Madrid'i çalıştıran teknik direktör Jose Mourinho da haklarındaki vergi kaçırma suçlamalarını kabul edip borçlarını ödeyerek dava açılmasını önlemişlerdi. Barcelona'da forma giyen Lionel Messi ise 2007-2009 yıllarına ait vergi kaçırma suçlamalarını reddetmiş ve sonrasında 21 ay hapis cezası almıştı. Yüksek Mahkeme, Messi'nin hapis cezasını paraya çevirmişti.

İspanya'da mevcut durumda hakkında vergi kaçırma suçlaması bulunan tek futbolcu Real Madrid'de oynayan Cristiano Ronaldo olarak gözüküyor. 14,7 milyon euro vergi kaçırmakla suçlanan Portekizli futbolcu, şu ana kadar hakkındaki iddiaları reddederek, dava sürecinde suçsuzluğunu ispatlayacağını savunuyor.

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