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Masa Tenisinde Ferdi Büyükler Turnuvası gerçekleştirildi

Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu’nda Ferdi Büyükler Turnuvası gerçekleştirildi.

12 Haziran 2021 Cumartesi 18:05
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Masa Tenisinde Ferdi Büyükler Turnuvası gerçekleştirildi

Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu’nda geçtiğimiz cumartesi günü Ferdi Büyükler Turnuvası gerçekleştirildi. Seyir zevki yüksek ve oldukça çekişmeli maçlara sahne olan turnuvada kadınlarda Küçük Kaymaklı’dan Elif Töre, erkeklerde ARUCAD Anka Spor Derneği’nden İbrahim Pekdoğan şampiyonluğa ulaşan isimler oldu.

Turnuva sonucunda kürsü şu şekilde oluştu;

KADINLAR

1. Elif Töre (Küçük Kaymaklı)

2. Kezban Yayman (Girne Amerikan Üniversitesi)

3. Alev Yayman (Girne Amerikan Üniversitesi)

3. Şerif Kuyucu (Küçük Kaymaklı)

ERKEKLER

1. İbrahim Pekdoğan (ARUCAD Anka Spor Derneği)

2. Sertaç Savim (ARUCAD Anka Spor Derneği)

3. Güzey Aknar (ARUCAD Anka Spor Derneği)

3. Vehbi Zeki Serter (ARUCAD Anka Spor Derneği)

Anahtar Kelimeler:
Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu
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