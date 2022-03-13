Masa tenisinde Nacit Lama Altuğ Çift Erkek ve Karmalar Anı Turnuvası gerçekleştirildi. Çift ve karma raketlerin oldukça çekişmeli mücadeleler ortaya koyduğu turnuvada şampiyonluğa ulaşan isimler, Çift Erkeklerde Eser Erenler-İbrahim Pekdoğan ikilisi olurken, Karmalarda şampiyonluğa ulaşan isimler ise Elif Töre-Cemal Kara ikilisi oldu.

Turnuvada dereceye giren isimlere ödülleri merhumenin kardeşi Serhat Lama ve çocukları tarafından verildi.

Turnuva sonucunda oluşan tablo şu şekilde;

Çift Erkekler

1.Eser Erenler-İbrahim Pekdoğan

2.Dinç Türeray-Hasan Bekiroğulları

3.Bekir Bekiroğulları-Cemal Kara

3.Güzey Aknar-Sertaç Savim

Karmalar Çiftler

1.Elif Töre-Cemal Kara

2.Sunay Tufan-Sertaç Savim

3.Alev Yayman-Dinç Türeray

3.Hurey Cambaz Ahmetoğlu-Osman Yurtkan