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Masa tenisinde Nacit Lama Altuğ Çift Erkek ve Karmalar Anı Turnuvası gerçekleştirildi

13 Mart 2022 Pazar 20:40
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Masa tenisinde Nacit Lama Altuğ Çift Erkek ve Karmalar Anı Turnuvası gerçekleştirildi
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Masa tenisinde Nacit Lama Altuğ Çift Erkek ve Karmalar Anı Turnuvası gerçekleştirildi. Çift ve karma raketlerin oldukça çekişmeli mücadeleler ortaya koyduğu turnuvada şampiyonluğa ulaşan isimler, Çift Erkeklerde Eser Erenler-İbrahim Pekdoğan ikilisi olurken, Karmalarda şampiyonluğa ulaşan isimler ise Elif Töre-Cemal Kara ikilisi oldu.

Turnuvada dereceye giren isimlere ödülleri merhumenin kardeşi Serhat Lama ve çocukları tarafından verildi.

Turnuva sonucunda oluşan tablo şu şekilde;

Çift Erkekler

1.Eser Erenler-İbrahim Pekdoğan

2.Dinç Türeray-Hasan Bekiroğulları

3.Bekir Bekiroğulları-Cemal Kara

3.Güzey Aknar-Sertaç Savim

Karmalar Çiftler

1.Elif Töre-Cemal Kara

2.Sunay Tufan-Sertaç Savim

3.Alev Yayman-Dinç Türeray

3.Hurey Cambaz Ahmetoğlu-Osman Yurtkan

Anahtar Kelimeler:
Nacit Lama Altuğ
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