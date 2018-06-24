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Masörlük kursu başlıyor

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu spor masörlüğü kursu yarın başlayacak.

24 Haziran 2018 Pazar 10:46
Masörlük kursu başlıyor

BRT Spor'un haberine göre, 25 Haziran-7 Temmuz tarihleri arasındaki kurs ile ilgili birçok Uzman kişi ders verecek.

“Her spor kulübünün bir sağlık ekibi olması gerekliliğinden yola çıkılarak, ülkemizdeki spor masörlerinin sayısının artırılması amacıyla açılan kurs sayesinde kulüplerde görev alacak tüm spor masörlerinin bilgili ve belgeli olması hedeflenmiştir.

KTFF Sağlık Kurulu koordinatörlüğünde Spor Dairesi onayıyla KTFF bünyesinde düzenlenecek olan Spor Masörlüğü kursu, 25 Haziran-7 Temmuz 2018 tarihleri arasında Lefkoşa da KTFF seminer salonunda yapılacak. Önümüzdeki dönemde kulüplerde çalışabilmek için zorunlu tutulması planlanan Spor Masörlüğü sertifikasını kurs sonunda başarılı olan katılımcılar almaya hak kazanacaklar.

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