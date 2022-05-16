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Mbappe ilk kez açıkladı! ''Her şey bitti''

Paris Saint-Germain'den ayrılıp Real Madrid'e gitmesi gündemde olan Kylian Mbappe, ödül töreni sonrası yaptığı açıklamalarla transferin işaret fişeğini yaktı. İlk kez bu konuda net konuşan yıldız oyuncu, "Neredeyse bu iş bitti. Kararımı verdim. Evet. İmzayı atmak üzereyim. Tüm taraflara, kulüplere saygı duyuyorum. Acelem var aslında ama bu iş sadece bana bağlı değil. Her şey bitti diyebilirim" dedi.

16 Mayıs 2022 Pazartesi 12:14
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Mbappe ilk kez açıkladı! ''Her şey bitti''

Paris Saint-Germain ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan ve Real Madrid'e transferi konuşulan Kylian Mbappe, ilk kez İspanyol devi hakkında bu kadar açık konuştu ve transferin bitmek üzere olduğunudoğruladı. Fransa Ligue 1'de en iyilerin ödüllendirildiği gecenin ardından L'Equipe'e konuşan Mbappe, "Bitti, neredeyse bu iş bitti. Kararımı verdim. Evet. İmzayı atmak üzereyim. Tüm taraflara, kulüplere saygı duyuyorum. Acelem var aslında ama bu iş sadece bana bağlı değil. Her şey bitti diyebilirim. Sadece birkaç ufak detay kaldı. Ancak, bitti. Kararımı yakın zaman içerisinde öğreneceksiniz. Umarım gelecek hafta taraftarlarla birlikte büyük bir parti yaparız." dedi.

İŞTE ANLAŞMANIN DETAYLARI

İspanyol basını, Mbappe'nin Real Madrid ile anlaşma detaylarını da paylaştı.

Real Madrid ile 5 yıllık sözleşme imzalayacak olan Fransız süper yıldız, sezon başına 25 milyon euro kazanacak. Mbappe, 100 milyon euro da imza parası alacak.

23 yaşındaki Mbappe, bu ücretler dışında çeşitli bonus maddelerinin de sahibi olacak.

TEK EKSİĞİ ŞAMPİYONLAR LİGİ

Fransa Ligue 1'de 3 kez gol kralı olan Mbappe'nin kariyeri genç yaşına rağmen büyük başarılarla dolu.

23 yaşındaki süper yıldız, 1 Dünya Kupası, 5 Fransa şampiyonluğu, 5 Fransa yerel kupası, 1 UEFA Uluslar Ligi kazandı. Mbappe'nin kariyerindeki tek büyük eksik olarak UEFA Şampiyonlar Ligi dikkat çekiyor.

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