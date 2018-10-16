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McGregor, Nurmagomedov'a 15 milyon dolarlık rövanş teklif etti

Rus karma dövüşçü Habib Nurmagomedov'un amcası Aleks Nurmagomedov, Sport Ekspress gazetesine İrlandalı dövüşçü Conor Mc Gregor'un rövanş teklifinin yeğeni tarafından red edildiğini söyledi.

16 Ekim 2018 Salı 20:45
McGregor, Nurmagomedov'a 15 milyon dolarlık rövanş teklif etti

Aleks Nurmagomedov konuyla ilgili şunları söyledi: "Habib onunla ilgilenmiyor. Habib onunla hiç bir para için dövüşmeyecek. Evet ona rövanş teklif ettiklerini biliyorum. Eğer kabul ederse ona 15 miyon dolar vereceklerini söylediler. Ancak habib ‘hayır' dedi. Conor sırasını beklesin, gitsin başkalarıyla dövüşsün. Habib, Ferguson'la dövüşmek ve daha sonra kariyerini noktalamak istiyor."

6 Ekim'de Las Vegas'taki karşılaşmada Nurmagomedov, McGregor'u yenerek UFC hafif siklet kemerini korudu.

Maç sonrası ringin dışına atlayan Nurmagomedov, McGergor'un ekibine saldırmış ve büyüyen olaylara polis müdahale etmişti. Daha sonra ringe dönen sporcu buradaki olaylara da karışmıştı.

Nevada Eyaleti Atletik Komisyonu'nun olayla ilgili soruşturması sürüyor.

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