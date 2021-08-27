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Meclis ile Serdarlı Takımları Anı Maçı Yaptı

Cumhuriyet Meclisi Futbol Takımı ve Serdarlı Masterleri, Serdarlı ve bölgenin 47. kurtuluş yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde Görneç Stadı’nda oynanan maçta karşı karşıya geldi. Maçı 2-1 Cumhuriyet Meclisi Takımı kazandı.

27 Ağustos 2021 Cuma 17:10
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Meclis ile Serdarlı Takımları Anı Maçı Yaptı

Meclis’ten yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Meclisi takımında CTP Milletvekili ve eski Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, bağımsız milletvekilleri Hasan Büyükoğlu ve Mesut Genç’in yanı sıra Cumhuriyet Meclisi çalışanları yer aldılar.  

Maç öncesi konuşan Bağımsız Milletvekili Hasan Büyükoğlu, Cumhuriyet Meclisi Futbol Takımı olarak özel günlerde beldelerde düzenlenen etkinliklerde insanların yanlarında olduklarını belirterek Serdarlı ve bölgesinin 47. kurtuluş yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde Serdarlı’da olduklarını söyledi.  

Amaçlarının, insanlara hem sporu sevdirmek hem de sporun faydaları hakkında farkındalık yaratmak olduğunu belirten Büyükoğlu, devam eden koronavirüs pandemisine karşı da halkı aşı olmaya çağırarak maske mesafe hijyenin önemini vurguladı.  

Bağımsız Milletvekili Hasan Büyükoğlu’nun ardından sözü alan Serdarlı Belediye Başkanı Halil Kasım da, KKTC Meclisi Futbol Takımı’na bölgeye geldikleri için teşekkür ederek, böylesi özel bir günde yanlarında olmalarından duyduğu büyük mutluluğu dile getirdi.

Kasım, şehitleri rahmetle, gazileri de minnetle andığını dile getirerek sözlerini noktaladı.  

Maç, Cumhuriyet Meclisi Futbol Takımı’nın 2-1 üstünlüğü ile sona erdi. 

Anahtar Kelimeler:
Cumhuriyet Meclisi Futbol TakımıSerdarlı Masterleri
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