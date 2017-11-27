Melekler farka koştu: 45-78

Türkiye Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 7. haftasında Yakın Doğu Üniversitesi, deplasmanda OGM Ormanspor’u 33 sayılık farkla 78-45 yendi. Karşılaşmanın ilk çeyreğini 20-13 önde geçen Yakın Doğu, Lavender’in ikinci periyodun 3. dakikasındaki basketi ile farkı çift hanelere çıkarttı (15-26). Devreyi de 42-21 önde kapatan Yakın Doğu Üniversitesi oldu. Hollingsworth’un dinlendirildiği maçta 8 oyuncunun eşit sürelerle oyun disiplininden kopmadan oynayan Yakın Doğu Üniversitesi 3. çeyreği de 64-32 önde geçti. Lavender’in 17 sayı, 12 ribaund ile double double performansına ulaştığı maçı Yakın Doğu Üniversitesi 78-45 kazandı.