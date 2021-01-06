Menajerinden açıklama: Süreci en kısa zamanda tamamlayacağız

Mesut Özil’in hem temsilciliğini hem de avukatlığını yapan temsilcisi Erkut Söğüt, yıldız oyuncunun transferi konusunda açıklama yaptı.

“Mesleğim gereği bu işin hukuksal tarafına da fazla önem veriyorum" diyen Erkut Söğüt, "Mesut’un Arsenal ile süren sözleşmesi var. Ocak ayı ile birlikte ortada hukuki bir durum kalmadığı için temsilcisi olarak Mesut’a ilgi gösteren kulüplerle görüşmelere başlamıştık. Unutmamak gerekir ki Arsenal ile de şartlar konuşulması gerekiyor. Bizler işimizi doğru yapmak zorundayız. Mesut’un geleceğiyle ilgili hem ağabeyi, hem ailesiyle konuşarak süreci en kısa zamanda tamamlayacağız” dedi.