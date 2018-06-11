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Merve Çelebi üçüncü

Milli voleybolcumuz Merve Çelebi, 2018 TVF Plaj Voleybolu Türkiye serisi Pro Beach Tour Fethiye Etabında üçüncü oldu.

11 Haziran 2018 Pazartesi 10:26
Merve Çelebi üçüncü

Havadis Spor'un haberine göre, Mili Voleybolcumuz Merve Çelebi, 2018 TVF Plaj Voleybolu Türkiye serisi Pro Beach Tour Fethiye Etabında üçüncü oldu.

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Merve Çelebi partneri Esra Betül Çelebi ile birlikte A Grubunda başarılı maçlar oynayarak yarı finale çıktı. Yarı finalde rakiplerine 2-1 kaybeden Merve- Esra ikilisi üçüncülük maçında ise 2-0 kazanarak Fethiye etabını üçüncü sırada bitirmeyi bildi.

Bu turnuva, Pro Beach Tour ve FIVB Plaj Voleybolu Dünya Turu puanı vermesi açısından büyük önem taşıyor.

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