Merve Çelebi üçüncü

11 Haziran 2018 Pazartesi 10:26
Havadis Spor'un haberine göre, Mili Voleybolcumuz Merve Çelebi, 2018 TVF Plaj Voleybolu Türkiye serisi Pro Beach Tour Fethiye Etabında üçüncü oldu.
Merve Çelebi partneri Esra Betül Çelebi ile birlikte A Grubunda başarılı maçlar oynayarak yarı finale çıktı. Yarı finalde rakiplerine 2-1 kaybeden Merve- Esra ikilisi üçüncülük maçında ise 2-0 kazanarak Fethiye etabını üçüncü sırada bitirmeyi bildi.
Bu turnuva, Pro Beach Tour ve FIVB Plaj Voleybolu Dünya Turu puanı vermesi açısından büyük önem taşıyor.