Künye
Kıbrıs 37
parçalı az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS CANLI YAYIN
Keçi hırsızlığında 4'üncü zanlı da tutuklandı
Keçi hırsızlığında 4'üncü zanlı da...
Tartıştığı kişiyi bıçakladı
Tartıştığı kişiyi bıçakladı
2 ay cezaevinde tutuklu bekleyecek!
2 ay cezaevinde tutuklu bekleyecek!
Böyle dayı olmaz olsun!
Böyle dayı olmaz olsun!
Uyuşturucu satıcısı Cezaevi'ne gönderildi
Uyuşturucu satıcısı Cezaevi'ne gönderildi
Flaş Haber
Sabah saatlerinde feci kaza!
Kapat

Merve Çelebi ve Bahanur Gökalp Balıkesir'de şampiyon oldu

21 Ağustos 2022 Pazar 19:58
38 Okunma
Merve Çelebi ve Bahanur Gökalp Balıkesir'de şampiyon oldu


Arka arkaya uluslar arası plaj voleybolu şampiyonluklarına imza atan sporcumuz Merve Çelebi ile partneti Bahanur Gökalp bu kez Balıkesir'de organize edilen Pro Beach Tour Kulüpler Plaj Voleybolu Şampiyonasında Dumlupınar  Kulübü adına şampiyonluğa ulaştı.
Finalde Kartal Anadolu Tigon takımını 21-14'lük setlerle 2-0 mağlup eden Merve-Bahanur ikilisi bir kez daha birincilik kürsüsüne çıkmayı başardılar.

Anahtar Kelimeler:
Merve ÇelebiBahanur Gökalp
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
NBA'de yeni sezon programı
NBA'de yeni sezon programı
U17’de YDÜ-MGA finali
U17’de YDÜ-MGA finali
Beşiktaş - Fatih Karagümrük maçı ne zaman?
Beşiktaş - Fatih Karagümrük maçı ne zaman?










Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim