Merve Çelebi ve Bahanur Gökalp Balıkesir'de şampiyon oldu

Arka arkaya uluslar arası plaj voleybolu şampiyonluklarına imza atan sporcumuz Merve Çelebi ile partneti Bahanur Gökalp bu kez Balıkesir'de organize edilen Pro Beach Tour Kulüpler Plaj Voleybolu Şampiyonasında Dumlupınar Kulübü adına şampiyonluğa ulaştı.

Finalde Kartal Anadolu Tigon takımını 21-14'lük setlerle 2-0 mağlup eden Merve-Bahanur ikilisi bir kez daha birincilik kürsüsüne çıkmayı başardılar.