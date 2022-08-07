Merve ve Bahanur şampiyon oldu

Bu yıl Pro Beach Tour’da elde ettikleri şampiyonlukla bu organizasyonun favorisi olan Merve Çelebi – Bahanur Gökalp ikilisi ilk maçlarında Tigon takımını 2-0 yenerek üç takımlı gruplarında bu galibiyetle çeyrek finale yükseldi.

Çeyrek finalde Dilek – Gonca ikilisini 2-0 yenerek yarı finale yükselen Merve – Bahanur ikilisi, yarı finalde de Kseniia – Kalchenko ikilisini 2-0 yenerek finale yükseldi. Bir diğer temsilcimiz Buğra Eryıldız ise partneri Diana Lunina ile Best Time Investment adında mücadele verdi. Grubunda oynadığı iki maçı 2-0’lık skorlarla kazanarak çeyrek finale yükselen Buğra – Diana ikilisi, çeyrek finalde Dermoskin ve yarı finalde Kübra – Medine ikilisini 2-0’lık skorlarla geçerek final vizesi aldı.

DİANA DEVAM EDEMEDİ, MERVE VE BAHANUR ŞAMPİYON OLDU

Finalde Buğra – Diana ikilisi 21-13 ile 1-0 öne geçerken, ikinci sette Merve – Bahanur ikilisi 11-6 öndeyken Best Time Investment takımı sağlık molası aldı. Yapılan kontrol sonrasında Diana’nın devam edemeyeceği doktor kararı ile bildirilmesi üzerine Merve – Bahanur ikilisi şampiyon oldu.