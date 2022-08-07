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Merve ve Bahanur şampiyon oldu

Merve Çelebi - Bahanur Gökalp ikilisi, TVF Pro Beach Tour'da Hopa etabının ardından Mersin'de şampiyon oldu.

07 Ağustos 2022 Pazar 22:22
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Merve ve Bahanur şampiyon oldu
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Bu yıl Pro Beach Tour’da elde ettikleri şampiyonlukla bu organizasyonun favorisi olan Merve ÇelebiBahanur Gökalp ikilisi ilk maçlarında Tigon takımını 2-0 yenerek üç takımlı gruplarında bu galibiyetle çeyrek finale yükseldi.

Çeyrek finalde Dilek – Gonca ikilisini 2-0 yenerek yarı finale yükselen Merve – Bahanur ikilisi, yarı finalde de Kseniia – Kalchenko ikilisini 2-0 yenerek finale yükseldi. Bir diğer temsilcimiz Buğra Eryıldız ise partneri Diana Lunina ile Best Time Investment adında mücadele verdi. Grubunda oynadığı iki maçı 2-0’lık skorlarla kazanarak çeyrek finale yükselen Buğra – Diana ikilisi, çeyrek finalde Dermoskin ve yarı finalde Kübra – Medine ikilisini 2-0’lık skorlarla geçerek final vizesi aldı.

DİANA DEVAM EDEMEDİ, MERVE VE BAHANUR ŞAMPİYON OLDU

Finalde Buğra – Diana ikilisi 21-13 ile 1-0 öne geçerken, ikinci sette Merve – Bahanur ikilisi 11-6 öndeyken Best Time Investment takımı sağlık molası aldı. Yapılan kontrol sonrasında Diana’nın devam edemeyeceği doktor kararı ile bildirilmesi üzerine Merve – Bahanur ikilisi şampiyon oldu.

Anahtar Kelimeler:
Merve ÇelebiBahanur Gökalp
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