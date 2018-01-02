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Mesaiye erken başlayacak

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Göçmenköy, sezonun ikinci devresine iyi hazırlanmak için mesaiye erken başlayacak.

02 Ocak 2018 Salı 11:10
Mesaiye erken başlayacak
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BRT Spor'un haberine göre, K-Pet Birinci Lig’in ilk devresini bir maç eksiğiyle 21 puanla 9. sırada tamamlayan Göçmenköy, sezonun ikinci devresine iyi hazırlanmak için mesaiye erken başlayacak.

Yılbaşı tatili sonrasında çalışmalara başlayacak olan Göçmenköy’de teknik direktör Hüseyin Cantürk, antrenmanlara başlama tarihini 4 Ocak olarak belirledi. Göçmenköy, 6 Ocak’ta ise Hamitköy ile erteleme maçını oynayacak.

Göçmenköy sezonun ikinci devresi ile birlikte sentetik zeminli hale gelecek olan stadında maçlarını oynayacak.

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Son Güncelleme: 02.01.2018 11:13
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