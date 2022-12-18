Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT CANLI YAYIN YEREL SEÇİM
İskele'de eve baskın! İhbar yakalattı...
İskele'de eve baskın! İhbar yakalattı...
Kendisinden ayrılmak isteyen eşini darp etti!
Kendisinden ayrılmak istene eşini darp...
Aracında yeşil reçete ile satılan ilaçlar bulundu
Aracında yeşil reçete ile satılan...
11.160 TL değerinde içki çaldı
11.160 TL değerinde içki çaldı
Kendisine su veren kadını zorla öpmeye çalıştı
Kendisine su veren kadını zorla...
banner107
Flaş Haber
KKTC'de önemli zirve
Kapat

Messi, 2022 Dünya Kupası'nda rekorlara devam ediyor

35 yaşındaki Arjantinli futbolcu, Dünya Kupası'nda en fazla forma giyen ve süre alan futbolcu oldu.

18 Aralık 2022 Pazar 17:53
0 Okunma
Messi, 2022 Dünya Kupası'nda rekorlara devam ediyor



Arjantinli yıldız futbolcu Lionel Messi, Dünya Kupası'nda en fazla forma giyen ve süre alan futbolcu olarak tarihe geçti.

Lusail Stadı'nda oynanan 2022 FIFA Dünya Kupası finalinde Fransa'ya karşı sahaya çıkan 35 yaşındaki Messi, turnuvada 26. kez forma giyerek Alman futbolcu Lothar Matthaus'u geride bıraktı.

Arjantinli yıldız, turnuvada aldığı süreyle de yeni rekorun sahibi oldu. Messi, bu alanda 2217 dakikayla rekoru elinde tutan İtalyan Paolo Maldini'yi geçti.

Messi, Dünya Kupası'nda 19 kezle en çok kaptan olarak sahaya çıkan futbolcu konumunda. Arjantinli oyuncuyu 17 maçla Meksikalı Rafa Marquez ve 16 maçla Diego Maradona izliyor.

35 yaşındaki Messi, Dünya Kupası'nda onlu, yirmili ve otuzlu yaşlarında gol atan tek oyuncu. Pele, aynı başarıyı dört ayla kaçırmıştı.

Yarı finalde Hırvatistan karşısında 34. dakikada penaltı atışını gole çeviren Messi, Gabriel Batistuta'yı geride bırakarak 11 golle Dünya Kupası'nda en fazla fileleri havalandıran Arjantinli futbolcu unvanını elde etmişti.

KUPAYI CASİLLAS GETİRDİ

Karşılaşma öncesinde Dünya Kupası'nı eski İspanyol futbolcu Iker Casillas sahaya getirdi.

41 yaşındaki Casillas, 2010 Dünya Kupası'nda şampiyonluğa ulaşan İspanya Milli Takımı'nın kalesini koruyordu.

KARŞILAŞMAYI CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DA İZLEDİ

Arjantin ile Fransa arasındaki final mücadelesini, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin davetine icabetle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da izledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Al Bayt Stadı'ndaki açılış töreni ve maçını da protokol tribününden takip etmişti.

TRİBÜNLERDE BÜYÜK COŞKU

Turnuva boyunca takımlarını bir an olsun yalnız bırakmayan Arjantinli taraftarlar, finalde de 88 bin kişilik Lusail Stadı'nın büyük bir bölümünü doldurdu.

Karşılaşmanın başlamasına saatler kala tribünlerdeki yerini almaya başlayan binlerce Arjantinli futbolsever, takımlarına destek verdi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Fenerbahçe'den Jesus açıklaması
Fenerbahçe'den Jesus açıklaması
Hırvatistan tarihinde 2. kez Dünya üçüncüsü...
Hırvatistan tarihinde 2. kez Dünya üçüncüsü...
Dünya futbolunun en büyüğü kim olacak?
Dünya futbolunun en büyüğü kim olacak?








Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim