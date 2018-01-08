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Messi 39 yıllık rekora ortak oldu

Dünyada yılın en iyi futbolcusuna verilen Altın Top Ödülü'nü 5 kez kazanan, İspanya ligi tarihinin en skoreri unvanını taşıyan, 2012'de kulüp ve milli takım formasıyla ulaştığı 91 golle bir takvim yılında en fazla gol atan futbolcu olan Messi, kariyerine yeni bir unvan daha ekledi.

08 Ocak 2018 Pazartesi 18:10
Messi 39 yıllık rekora ortak oldu
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İspanyol kulübü Barcelona'da forma giyen Lionel Messi, 365 golle Almanya ligi tarihinin en skoreri Gerd Müller'in 39 yıldır kırılamayan 'Avrupa'nın 5 büyük liginin skorerleri arasındaki en golcü futbolcu' rekoruna ortak oldu.

Dünyada yılın en iyi futbolcusuna verilen Altın Top Ödülü'nü 5 kez kazanan, İspanya ligi tarihinin en skoreri unvanını taşıyan, 2012'de kulüp ve milli takım formasıyla ulaştığı 91 golle bir takvim yılında en fazla gol atan futbolcu olan Messi, kariyerine yeni bir unvan daha ekledi.

Barcelona A Takımı formasını 16 Ekim 2004'ten bu yana giyen Messi, ligin 18. haftasında Levante filelerini havalandırarak İspanya Birinci Ligi'ndeki (La Liga) toplam gol sayısını 365'e çıkardı. 30 yaşındaki forvet oyuncusu böylece efsane Alman oyuncu Gerd Müller'e ait Avrupa'nın 5 büyük liginin skorerleri arasında en fazla gol atan futbolcu rekoruna ortak oldu.

Messi, 290 golle İtalya Birinci Ligi'nin (Serie A) en skoreri Silvio Piola, 299 golle Fransa Birinci Ligi'nin (Ligue 1) en skoreri Delio Onnis ve 357 golle İngiltere Birinci Ligi'nin (Premier Lig) en skoreri Jimmy Greaves'i geride bıraktıktan sonra Almanya Birinci Ligi'nin (Bundesliga) en skoreri Gerd Müller'i yakalamayı başardı.

​Messi, üstün bir fiziğe sahip olmasa da bu açığı, gol yollarındaki müthiş becerisi ve topla doğru yerde, doğru zamanda buluşmasına olanak sağlayan güçlü hisleriyle kapatmasıyla bilinen Müller'in rekorunu 39 yıl sonra egale etti.

Arjantinli forvet oyuncusunun, 'Bombacı' lakaplı Müller'in 427 karşılaşmada imza attığı 365 gole ulaşması, 400 maç sürdü.

Kulüp kariyerinde 39 kez hat-trick yapan Messi'nin, 4 gol attığı 6, 5 gol kaydettiği de bir maç bulunuyor. En skorer sezonu, fileleri 73 defa havalandırdığı 2011-12 olan Messi, bu sezon ise 20 gol attı.

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