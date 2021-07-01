Messi artık sözleşmesiz oyuncu

Uzun süredir Barcelona ile yeni sözleşme imzalayıp imzalamayacağı gündemde olan Lionel Messi 1 Temmuz 2021 itibarıyla serbest oyuncu konumuna girdi.

SporX'in haberine göre 2000 yılından bu yana ilk kez serbest oyuncu statüsüne düşen Messi'nin, Başkan Laporta seçildikten sonra ayrılık kararını iptal ettiği konuşulmuştu.

​Bir süredir mali sorunlarla boğuşan Messi'nin yıllık 120 milyon euro'luk maaşında indirime gitmeyi kabul ettiği iddia edilmişti. Barcelona kulübünün 1 milyar euro'yu aşan borçları ve fahiş fiyatlı maaş yükü nedeniyle Fair Play'e takıldığı Başkan Laporta tarafından açıklanmıştı.

​Ayrılık kararını ertelediği bilinen Messi'ye eski hocası Pep Guardiola'nın takımı Mancheser City'nin yakın teması olduğu daha önceden yazılmıştı.

Messi 2005 yılında adım attığı Barcelona A Takımı'nda 10 La Liga, 6 Kral kupası, 8 İspanya Süper Kupası, 4 Şampiyonlar Ligi ve 3 UEFA Süper Kupa'yı kaldırma sevinci yaşadı.