Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Haluk Levent Kıbrıs'ı Salladı
Haluk Levent Kıbrısı Salladı
Gece yatmadan önce bir avuç kabak çekirdeği yerseniz…
Gece yatmadan önce bir avuç...
Samsung yeni telefonları S20 ve Galaxy Z Flip'i tanıttı
Samsung yeni telefonları S20 ve...
Fazla vitamin hasta edebilir
Fazla vitamin hasta edebilir
Vücudu hücresel yaşlanmaya karşı koruyor
Vücudu hücresel yaşlanmaya karşı koruyor

Messi'den 1000'lik rekor

Lionel Messi kariyerinde 1000 gole direkt katkı sağlayan ilk futbolcu oldu.

23 Şubat 2020 Pazar 22:49
Messi'den 1000'lik rekor
banner48

Lionel Messi kariyerinde 1000 gole direkt katkı sağlayan ilk futbolcu oldu.

Barcelona'nın Arjantinli yıldızı Lionel Messi bir kez daha adını futbol tarihine yazdırdı. Leganes karşısındaki performansıyla dikkat çeken ve rakip fileleri 4 kez havalandıran Lionel Messi, kariyerinde toplam gol ve asist sayısında 1000'e ulaştı.

Kariyeri boyunca kulüp ve milli takımda toplam gol sayısını 696'ya çıkaran Messi'nin 306 da asisti bulunuyor. Toplam skor katkısını 1002'ye çıkaran Messi futbol tarihinde bunu başaran ilk oyuncu oldu.

Anahtar Kelimeler:
Lionel Messi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Taekwondo Ligi tamamlandı
Taekwondo Ligi tamamlandı
Ülkü Çangar’a teşekkür
Ülkü Çangar’a teşekkür
Fenerbahçeli taraftarlar Samandıra'da takım otobüsüne saldırdı
Fenerbahçeli taraftarlar Samandıra'da takım otobüsüne saldırdı
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim