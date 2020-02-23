Messi'den 1000'lik rekor

Lionel Messi kariyerinde 1000 gole direkt katkı sağlayan ilk futbolcu oldu.

Barcelona'nın Arjantinli yıldızı Lionel Messi bir kez daha adını futbol tarihine yazdırdı. Leganes karşısındaki performansıyla dikkat çeken ve rakip fileleri 4 kez havalandıran Lionel Messi, kariyerinde toplam gol ve asist sayısında 1000'e ulaştı.

Kariyeri boyunca kulüp ve milli takımda toplam gol sayısını 696'ya çıkaran Messi'nin 306 da asisti bulunuyor. Toplam skor katkısını 1002'ye çıkaran Messi futbol tarihinde bunu başaran ilk oyuncu oldu.