‘Messi ile Pogba savaşı olacak’

Bir dönem Barcelona ve Manchester United formaları giyen Zlatan Ibrahimovic, iki takımın Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde oynayacağı maç öncesi değerlendirmeler yaptı.
“İLGİNÇ BİR MAÇ OLACAK”
“FARK YARATACAKLAR”
Messi ve Pogba’yı ön plana çıkaran Ibrahimovic, “Lionel Messi her maçta fark yaratıyor. Paul Pogba da bunu yapıyor. Futbol bir takım sporu olmasına rağmen bu maç, Messi-Pogba savaşı olacaktır. Bu oyuncular fark yaratacak” ifadelerini kullandı.
Zlatan Ibragimovic, 2009-2010 sezonunda Barcelona forması giydi. İsveçli golcü, Manchester United’da ise 2016-2018 yılları arası oynadı.