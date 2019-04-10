‘Messi ile Pogba savaşı olacak’

Bir dönem Barcelona ve Manchester United formaları giyen Zlatan Ibrahimovic, iki takımın Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde oynayacağı maç öncesi değerlendirmeler yaptı.

“İLGİNÇ BİR MAÇ OLACAK”

Zlatan Ibrahimovic, “İki mükemmel takım arasında çok ilginç bir maç olacağını düşünüyorum. Önemli geçmişleri olan iki kulübün karşılaşmasını izlemek her zaman zevkli olur. Hem Barcelona hem Manchester United’da harika oyuncular var” dedi.

“FARK YARATACAKLAR”

Messi ve Pogba’yı ön plana çıkaran Ibrahimovic, “Lionel Messi her maçta fark yaratıyor. Paul Pogba da bunu yapıyor. Futbol bir takım sporu olmasına rağmen bu maç, Messi-Pogba savaşı olacaktır. Bu oyuncular fark yaratacak” ifadelerini kullandı.

Zlatan Ibragimovic, 2009-2010 sezonunda Barcelona forması giydi. İsveçli golcü, Manchester United’da ise 2016-2018 yılları arası oynadı.