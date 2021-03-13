Arjantin basınında yer alan haberlere göre; Jorge Messi Pazartesi günü Barcelona'ya seyahat edecek.
Sezon sonunda sözleşmesi bitecek yıldız oyuncu, geçtiğimiz hafta yapılan başkanlık seçimlerinde zafere ulaşan Joan Laporta'yı desteklemişti.
Katalan ekibi, Messi'ye 3 yıllık sözleşme öneriyor. Paris Saint-Germain ve Manchester City gibi takımlar da yıldız oyuncu sezon sonunda kadrolarına katmak istiyor.
Barcelona formasıyla bu sezon 35 maça çıkan Messi, 25 gol attı, 11 asist yaptı.
Messi'nin transfer görüşmeleri başlıyor
Lionel Messi'nin Barcelona'daki geleceği önümüzdeki hafta netleşebilir. Yıldız oyuncunun menajerliği yapan babası, başkan Laporta ile görüşmek için kente gidiyor.
Arjantin basınında yer alan haberlere göre; Jorge Messi Pazartesi günü Barcelona'ya seyahat edecek.