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Messi'nin transfer görüşmeleri başlıyor

Lionel Messi'nin Barcelona'daki geleceği önümüzdeki hafta netleşebilir. Yıldız oyuncunun menajerliği yapan babası, başkan Laporta ile görüşmek için kente gidiyor.

13 Mart 2021 Cumartesi 22:13
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Messi'nin transfer görüşmeleri başlıyor

Arjantin basınında yer alan haberlere göre; Jorge Messi Pazartesi günü Barcelona'ya seyahat edecek.

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek yıldız oyuncu, geçtiğimiz hafta yapılan başkanlık seçimlerinde zafere ulaşan Joan Laporta'yı desteklemişti.

Katalan ekibi, Messi'ye 3 yıllık sözleşme öneriyor. Paris Saint-Germain ve Manchester City gibi takımlar da yıldız oyuncu sezon sonunda kadrolarına katmak istiyor.

Barcelona formasıyla bu sezon 35 maça çıkan Messi, 25 gol attı, 11 asist yaptı.

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