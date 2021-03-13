Messi'nin transfer görüşmeleri başlıyor

Arjantin basınında yer alan haberlere göre; Jorge Messi Pazartesi günü Barcelona'ya seyahat edecek.



Sezon sonunda sözleşmesi bitecek yıldız oyuncu, geçtiğimiz hafta yapılan başkanlık seçimlerinde zafere ulaşan Joan Laporta'yı desteklemişti.



Katalan ekibi, Messi'ye 3 yıllık sözleşme öneriyor. Paris Saint-Germain ve Manchester City gibi takımlar da yıldız oyuncu sezon sonunda kadrolarına katmak istiyor.



Barcelona formasıyla bu sezon 35 maça çıkan Messi, 25 gol attı, 11 asist yaptı.