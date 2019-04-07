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Messi tarihe geçti! Yeni bir rekor daha kırdı…

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 31. haftasında lider Barcelona, sahasında oynadığı maçta ikinci sıradaki Atletico Madrid'i 2-0 yenerek puan farkını 11'e çıkardı. Türkiye saati ile 21.45'te başlayan karşılaşma 23.45'te sona ererken Arjantinli yıldız ulaşılması güç bir rekora daha sahip oldu.

07 Nisan 2019 Pazar 16:31
Messi tarihe geçti! Yeni bir rekor daha kırdı…
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Arjantinli yaşayan efsane Lionel Messi, bir ilke daha imza attı…

Barça, La Liga’nın 31. haftasında Atletico Madrid’i 2-0 mağlup etti ve ikinci sıradaki rakibiyle arasındaki puan farkını 11’e çıkardı. Takımının 2. golünü atan Messi bu maçla birlikte bir rekor kırdı. 31 yaşındaki yıldız, Barcelona formasıyla 335. lig galibiyetine imza attı ve La Liga rekorunu eline geçirdi. Rekorun önceki sahibi, Real Madrid’le 334 zafer yaşayan Iker Casillas’tı.

Lionel Messi, Atletico Madrid maçının öncesinde La Liga’da Mart ayının en iyi oyuncusu ödülünü aldı.

Öte yandan Messi bu sezon La Liga'da 33 gole ulaştı.

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Messi’nin La Liga’da en çok gol attığı takımlar:

Sevilla 37 maç 36 gol

Atletico Madrid 38 maç 29 gol

Valencia 32 maç 27 gol

Real Madrid 41 maç 26 gol

Espanyol 33 maç 25 gol

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Anahtar Kelimeler:
Messi
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