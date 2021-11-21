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Mesut Özil'e çakmak atılınca ortalık savaş alanına döndü

Süper Lig'de 13. hafta maçında Galatasaray, sahasında Fenerbahçe'yi ağırlıyor.

21 Kasım 2021 Pazar 18:55
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Mesut Özil'e çakmak atılınca ortalık savaş alanına döndü
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Süper Lig'de 13. hafta maçında Galatasaray, sahasında Fenerbahçe'yi ağırlıyor. Mücadelede sarı-lacivertlilere beraberliği getiren golü atan Mesut Özil'e çakmak atılması sonrası saha bir anda karıştı. Muslera ve Berke'nin kalelerinden çıkarak dahil olduğu gerilim kısa süre içinde büyürken hakem Halil Umut Meler birçok futbolcuya sarı kart gösterdi.

Türkiye'nin kilitlendiği derbide saha karıştı. Fenerbahçe'nin skora dengeyi getiren golünden kısa süre sonra tribünlerden atılan yabancı maddeler iki takım futbolcuları arasında olay çıkmasına sebep oldu.

MESUT ÖZİL'E ÇAKMAK FIRLATILDI

Tribünden kendisine atılan çakmağı hakem Halil Umut Meler'e götürmek isteyen Mesut Özil'e Galatasaraylı futbolcular engel olamaya çalıştı. Bu andan itibaren iki takım futbolcuları arasında gerilim yaşanırken, Berke ve Muslera da kalelerini terk ederek olay yerine geldi. Yaşanan arbedenin ardından hakem Halil Umut Meler, Muslera, Berke, Marcao ve Mert Hakan'a sarı kart gösterdi.

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Süper Ligde 13. Hafta MaçıMesut Özil
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