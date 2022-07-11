Künye
Kıbrıs 32
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Hırsız evde yakalandı... 2017'den beri de kaçak!
Hırsız evde yakalandı...
Zorla adam kaçırıp tehdit etti... "Seni öldürürüm"
Zorla adam kaçırıp tehdit etti......
Hırsızlık zanlıları 3 gün tutuklu kalacak!
Hırsızlık zanlıları 3 gün tutuklu...
6 ay hapis cezası!
6 ay hapis cezası!
18 ay hapis cezası aldı
18 ay hapis cezası aldı

Mesut Özil Fenerbahçe'den ayrıldı mı?

İsmail Kartal döneminde Ozan Tufan ile birlikte kadro dışı bırakılan yıldız oyuncu Mesut Özil, Jorge Jesus'un gelişi ile de affedilmezken, tecrübeli ismin takımdaki geleceği merak konusu olmuştu. Son dakika gelişmesine göre yıldız oyuncu Sarı-Lacivertli kulüp ile anlaşarak yollarını ayırdı.

11 Temmuz 2022 Pazartesi 17:21
0 Okunma
Mesut Özil Fenerbahçe'den ayrıldı mı?
banner48

Fenerbahçe'nin büyük umutlarla İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal'dan kadrosuna kattığı Mesut Özil, İsmail Kartal döneminde disiplinsiz tavırları neden gösterilerek kadro dışı bırakılırken, bu kararı yeni hoca Jorge Jesus da devam ettirmişti.

YOLLAR AYRILDI!

DHA'nın haberine göre; Sarı-Lacivertli takımdaki geleceği merak konusu olan tecrübeli oyuncu kulübü ile karşılıklı olarak anlaşarak yollarını ayırdı.

NE YAŞANMIŞTI?

20 Mart 2022 tarihinde Fenerbahçe'nin Konyaspor ile sahasında oynadığı mücadelenin ikinci yarısında oyundan çıkarken tepki gösteren Mesut Özil, karşılaşmanın ardından herhangi bir açıklama yapılmadan kadro dışı bırakılmıştı. İddiaya göre bu kararın nedeni, Mesut Özil'in soyunma odasında oyundan alındığını duyunca İsmail Kartal'a sarf ettiği sözlerdi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Nehir Deniz'den Bulgaristan'da iki altın madalya
Nehir Deniz'den Bulgaristan'da iki altın madalya
Elis Sakallı altın madalyanın sahibi oldu
Elis Sakallı altın madalyanın sahibi oldu
Sergio Oliveira resmen Galatasaray'da
Sergio Oliveira resmen Galatasaray'da










    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim