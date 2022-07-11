Mesut Özil Fenerbahçe'den ayrıldı mı?

Fenerbahçe'nin büyük umutlarla İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal'dan kadrosuna kattığı Mesut Özil, İsmail Kartal döneminde disiplinsiz tavırları neden gösterilerek kadro dışı bırakılırken, bu kararı yeni hoca Jorge Jesus da devam ettirmişti.

YOLLAR AYRILDI!

DHA'nın haberine göre; Sarı-Lacivertli takımdaki geleceği merak konusu olan tecrübeli oyuncu kulübü ile karşılıklı olarak anlaşarak yollarını ayırdı.

NE YAŞANMIŞTI?

20 Mart 2022 tarihinde Fenerbahçe'nin Konyaspor ile sahasında oynadığı mücadelenin ikinci yarısında oyundan çıkarken tepki gösteren Mesut Özil, karşılaşmanın ardından herhangi bir açıklama yapılmadan kadro dışı bırakılmıştı. İddiaya göre bu kararın nedeni, Mesut Özil'in soyunma odasında oyundan alındığını duyunca İsmail Kartal'a sarf ettiği sözlerdi.