Mesut Özil ve Fenerbahçe arasında neler geçiyor?

İsmail Kartal döneminde kadro dışı kalan Mesut Özil'in geleceği herkesin merak ettiği konular arasında başı çekiyor.

Jorge Jesus'un kadroya almaya sıcak bakmadığı Özil, Fenerbahçe'den ayrılmayacağını söyledi.

Sık sık bu konuda açıklama yapan futbolcu, son günlerde herkesi şaşırtan bir hamleye imza attı.

Fenerbahçe'yi takipten çıkaran Özil ile ilgili, "Mesut Özil ve Fenerbahçe arasında neler oluyor?" sorusu gündeme getirildi.

Peki, Mesut Özil ve Fenerbahçe arasında neler oluyor? İşte yanıtı...

Mesut Özil ve Fenerbahçe arasında neler oluyor?

Yıldız futbolcu, artık resmi bir şekilde İstanbul günlerinin sonuna yaklaşıyor. Fenerbahçe'de kadroda düşünülmeyen ve bireysel olarak çalışmalarını sürdüren Mesut Özil, sarı-lacivertli ekibi sosyal medyadan takip etmeyi bıraktı.

Dünyaca ünlü yıldız, Premier Lig’in dev ekibi Arsenal’dan büyük bir beklentiyle transfer edilmiş ve taraftarlar arasında heyecan yaratmıştı.

Ancak, bu hikaye ne Fenerbahçe ne de Mesut Özil için istenilen şekilde ilerlemedi ve şu anda bitme noktasına geldi.

Mesut; Fenerbahçe’yi Instagram ve Twitter’dan takip etmeyi bırakarak takıma veda edeceğinin sinyalini verdi. Takım arkadaşlarını takip etmeye devam eden Mesut, Fenerbahçe Beko ve Fenerium hesaplarını da takip etmeyi sürdürüyor.