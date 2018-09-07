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Mesut Özil: Zidane benim için diğer herkesin üzerinde

Arsenal'in yıldızı Mesut Özil, kulübün web sitesine Zinedine Zidane'la ilk karşılaştığı anı anlattı.

07 Eylül 2018 Cuma 16:13
Mesut Özil: Zidane benim için diğer herkesin üzerinde

Gençlik döneminin idolü olan Zidane'la da Real Madrid'deyken tanışan Mesut, Arsenal'in web sitesine werdiği röportajda, "Real Madrid'de oynamak istememin tek nedeni Zidane'ın da orada oynamış olmasıydı" dedi.

Schalke ve Werder Bremen'in ardından Real Madrid'e transfer olan Mesut Özil, İspanyol devinde 3 sezon forma giymişti.

Mesut Özil, Zidane'la ilk tanıştığı anı şöyle anlattı:

"Yeni bir soyunma odasına girdiğinde her zaman bir stresli olursun, hele etrafın büyük oyuncularla doluysa bu daha da zor olur. Ancak şu nu söylemeliyim ki beni en çok strese sokan kişi Zidane'dı. O benim için diğer herkesin üzerinde. Onu ilk gördüğümde ellerim terlemeye başladı. Onunla konuşmak istiyordum. Aklımdan binlerce sözcük geçti. Çocukluğum, arkadaşlarım aklıma geldi. O ise çok sakindi."

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Anahtar Kelimeler:
Mesut ÖzilZidane
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